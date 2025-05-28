Как вкусно приготовить молодой картофель: самый простой рецепт блюда для всей семьи

Молодой картофель – лучший продукт для приготовления сытных блюд для обеда и ужина. Готовить его можно по-разному – сварить, пожарить и запечь. Еще будет очень вкусно – просто сварить с маслом и укропом.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного жареного молодого картофеля, с маслом и специями.

Ингредиенты:

Молодой картофель – 1-1,5 кг

Вода – 150 мл

Масло – 120 г

Паприка – 1 ч.л

Соль – по вкусу

Укроп измельченный

Чеснок – 2 зуб.

Способ приготовления:

1. Помыть молодой картофель и выложить в сковородку. Берите сковородку с бортиками, чтобы было удобно смешивать.

2. Влить воду, посолить, накрыть крышкой и готовить на среднем огне до готовности, вода должна полностью выкипеть (около 15-20 минут в зависимости от размера картофеля).

3. Добавить масло и паприку, увеличить огонь и обжарить до золотистой корочки. В конце добавить натертый чеснок и измельченную зелень.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: