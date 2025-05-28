Как вкусно приготовить молодой картофель: самый простой рецепт блюда для всей семьи
Молодой картофель – лучший продукт для приготовления сытных блюд для обеда и ужина. Готовить его можно по-разному – сварить, пожарить и запечь. Еще будет очень вкусно – просто сварить с маслом и укропом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного жареного молодого картофеля, с маслом и специями.
Ингредиенты:
- Молодой картофель – 1-1,5 кг
- Вода – 150 мл
- Масло – 120 г
- Паприка – 1 ч.л
- Соль – по вкусу
- Укроп измельченный
- Чеснок – 2 зуб.
Способ приготовления:
1. Помыть молодой картофель и выложить в сковородку. Берите сковородку с бортиками, чтобы было удобно смешивать.
2. Влить воду, посолить, накрыть крышкой и готовить на среднем огне до готовности, вода должна полностью выкипеть (около 15-20 минут в зависимости от размера картофеля).
3. Добавить масло и паприку, увеличить огонь и обжарить до золотистой корочки. В конце добавить натертый чеснок и измельченную зелень.
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