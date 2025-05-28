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Как вкусно приготовить молодой картофель: самый простой рецепт блюда для всей семьи

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
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Как вкусно приготовить молодой картофель: самый простой рецепт блюда для всей семьи

Молодой картофель – лучший продукт для приготовления сытных блюд для обеда и ужина. Готовить его можно по-разному – сварить, пожарить и запечь. Еще будет очень вкусно – просто сварить с маслом и укропом.

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Вкусный молодой картофель

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного жареного молодого картофеля, с маслом и специями.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • Молодой картофель – 1-1,5 кг
  • Вода – 150 мл
  • Масло – 120 г
  • Паприка – 1 ч.л
  • Соль – по вкусу
  • Укроп измельченный
  • Чеснок – 2 зуб.

Способ приготовления: 

1. Помыть молодой картофель и выложить в сковородку. Берите сковородку с бортиками, чтобы было удобно смешивать.

Картофель для приготовления

2. Влить воду, посолить, накрыть крышкой и готовить на среднем огне до готовности, вода должна полностью выкипеть (около 15-20 минут в зависимости от размера картофеля).

Сколько варить картофель

3. Добавить масло и паприку, увеличить огонь и обжарить до золотистой корочки. В конце добавить натертый чеснок и измельченную зелень.

Готовый картофель

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