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Как вкусно приготовить любую рыбу: делимся простым рецептом
Рыба – очень ценный и вкусный продукт, который должен быть в рационе каждого. Готовить рыбу лучше всего в духовке, так она остается наиболее полезной и при этом безопасной.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной рыбы со специями, маслом и апельсином.
Ингредиенты:
- рыба
Маринад:
- масло
- специи – паприка, соль, перец, куркума, лимонный перец
- чеснок тертый
- сок лимона
- апельсин
- лук
Способ приготовления:
1. Рыбу помойте, почистите, сделайте надрезы.
2. Маринад: смешайте все для маринада, смажьте рыбу внутри и снаружи. Во внутрь выложите слайсы апельсина и лук.
3. Готовьте в духовке при 180 С 30 минут.
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