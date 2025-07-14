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Как вкусно приготовить любую рыбу: делимся простым рецептом

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
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Запеченная рыба

Рыба – очень ценный и вкусный продукт, который должен быть в рационе каждого. Готовить рыбу лучше всего в духовке, так она остается наиболее полезной и при этом безопасной.

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Как вкусно запечь рыбу

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной рыбы со специями, маслом и апельсином.

Запеченная рыба

Ингредиенты:

  • рыба

Маринад:

  • масло
  • специи – паприка, соль, перец, куркума, лимонный перец
  • чеснок тертый
  • сок лимона
  • апельсин
  • лук

Способ приготовления:

1. Рыбу помойте, почистите, сделайте надрезы.

Свежая рыба

2. Маринад: смешайте все для маринада, смажьте рыбу внутри и снаружи. Во внутрь выложите слайсы апельсина и лук.

Маринад для рыбы

3. Готовьте в духовке при 180 С 30 минут.

Готовая рыба

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