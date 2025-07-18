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Как вкусно приготовить филе с картофелем: самый простой и быстрый рецепт блюда для всей семьи
Картофель и филе – отличное сочетание продуктов для приготовления очень вкусных и сытных блюд. Из них получится сочная запеканка, а также пироги, салаты.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных "лодочек" из картофеля, с филе и сыром.
Ингредиенты:
- 3-4 картофелины
- 1 филе курицы
- помидор
- фиолетовый лук
- 2 ст.л белого йогурта/сметаны
- перец, чеснок, соль
- 70 г. сыра
- зеленый лук/укроп/петрушка
Способ приготовления:
1. Картофель предварительно отвариваем 15 минут. Все остальные ингредиенты нарезаем и соединяем.
2. Из пергамента формируем формочки-лодочки или же можно использовать обычную форму. Выкладываем на дно формы картофель, а сверху мясную начинку. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут.
3. За 15 минут до готовности посыпаем сыром. Готовое блюдо украшаем луком.
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