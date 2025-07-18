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Как вкусно приготовить филе с картофелем: самый простой и быстрый рецепт блюда для всей семьи

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
714
Как вкусно приготовить филе с картофелем: самый простой и быстрый рецепт блюда для всей семьи

Картофель и филе – отличное сочетание продуктов для приготовления очень вкусных и сытных блюд. Из них получится сочная запеканка, а также пироги, салаты.

Видео дня
Запеченное филе с картошкой

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных "лодочек" из картофеля, с филе и сыром. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • 3-4 картофелины
  • 1 филе курицы
  • помидор
  • фиолетовый лук
  • 2 ст.л белого йогурта/сметаны
  • перец, чеснок, соль
  • 70 г. сыра
  • зеленый лук/укроп/петрушка

Способ приготовления: 

1. Картофель предварительно отвариваем 15 минут. Все остальные ингредиенты нарезаем и соединяем.

Основа для блюда

2. Из пергамента формируем формочки-лодочки или же можно использовать обычную форму. Выкладываем на дно формы картофель, а сверху мясную начинку. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут.

Сколько готовить блюдо

3. За 15 минут до готовности посыпаем сыром. Готовое блюдо украшаем луком.

Готовое блюдо

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