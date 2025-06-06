Как в СССР создали жилье под водой: почему проекты закрыли

Шестидесятые годы во всем мире были временем стремительного прогресса, когда человечество задумывалось над освоением таких, казалось бы, непригодных для жизни пространств, как космос. А в СССР в это десятилетие запустили также несколько проектов по построению жилья в морских глубинах.

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OBOZ.UA рассказывает, кто занимался разработкой этих проектов и чем они были особенны. А также почему эти амбициозные планы так и не воплотились в жизнь

Станция "Ихтиандр"

Весной 1966 года члены донецкого клуба подводного плавания "Ихтиандр" начали разработку первой в СССР подводной станции с жилыми помещениями, которая должна была быть возведена в водах Черного моря. Для строительства выбрали мыс Тарханкут в Крыму, а для работ использовали подручные материалы и списанное оборудование.

Корпус станции сделали из металла. Мебели внутри было минимум – стол, кровати типа нары, несколько полок. Подачу воздуха с поверхности обеспечивал собственноручно отремонтированный компрессор.

Первым прожил на станции сутки председатель клуба "Ихтиандр", врач-хирург и аквалангист Александр Хаес. В своем дневнике он описал, что главными сложностями в пребывании под водой для него были качка и полная дезориентация. Особенно сложно мужчине было в таких условиях спать. Он терял ощущение пространства, ему казалось, что тросы крепления вот-вот лопнут. Впрочем, эксперимент с ночевкой в подводном жилье тогда признали в целом успешным.

Подводный аппарат "Садко"

Тем временем, в грузинском Сухуми местные ученые при участии ленинградских коллег работали над разработкой подводного аппарата "Садко". Его модификации позволяли экипажу находиться под водой до 14 дней. Особый интерес у исследователей вызвал процесс адаптации организма к пребыванию под водой. Так на третий день они фиксировали у участников эксперимента снижение давления и изменение состава крови, но затем параметры стабилизировались.

Примечательно, что с командой под водой определенное время провел котенок, которого назвали Кесонкой. Акванавты пронесли животное на борт тайно. Однако и людям, и пушистику пришлось эвакуироваться на поверхность из-за шторма.

Объект "Черномор"

Уже в следующем 1967 году сотрудники Академии наук СССР и добровольцы из Северодвинска и Москвы попытаться построить подводный объект, который назвали "Черномор". На станции проводили серьезные научные исследования – от изучения явлений гидрофизики до экспериментов по морской биологии. Ученые жили на глубине по 5-7 суток, питались продуктами, доставленными с поверхности, а порой даже получали космическую еду в тюбиках.

Обстановка на объекте была значительно комфортнее, чем на предыдущих. Исследователи располагали кофеваркой и ярким освещением. Последнее, кстати, привлекало морских обитателей – от скатов до крабов.

Несмотря на относительно неплохие условия, эксперимент осложняли изменения в состоянии здоровья участников эксперимента – снижение уровня гемоглобина, нарушение координации, признаки кессонной болезни. Впрочем, в 1971 году советские акванавты попытались побить рекорд американских коллег и прожить под водой 60 суток. Однако из-за погодных условий аппарат получил повреждения и всплыл, экипажу удалось спастись.

Почему от подводного жилья в конце концов отказались

Изначально планировалось, что населенные подводные станции помогут в будущих морских исследованиях. Однако, параллельно происходило бурное развитие дистанционных технологий – управляемых роботов и подводных дронов. Они свели потребность в присутствии человека в морских глубинах к минимуму. Там, где без вмешательства было не обойтись, использовали стационарные водолазные комплексы.

Сейчас подводное жилье является чем-то из области фантастики. Однако энтузиасты не отказываются от этой идеи полностью. Развитие автономных энергетических систем, водоочистки, создание новейших материалов и роботизированной техники могут в конце концов сделать возведение таких жилых и научных комплексов под водой реальностью.

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