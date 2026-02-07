Как в СССР появился кислородный коктейль: был хитом в санаториях

Для многих людей, кто застал времена СССР, воспоминание о кислородном коктейле неразрывно связано с белыми стенами санаториев, специфическим "больничным" запахом и высоким стаканом, наполненным плотной, едва сладковатой пеной. Потребление этого странного напитка сопровождалось целым ритуалом и многим приносило положительные эмоции.

Советская медицина называла этот странный десерт, который нужно было есть ложкой, настоящим эликсиром здоровья и бодрости. Сегодня мы наблюдаем определенный ренессанс этого продукта. Поэтому OBOZ.UA решил разобраться, откуда взялся кислородный коктейль и действительно ли он является "панацеей в стакане", как нам рассказывали в детстве.

Что такое кислородный коктейль

Кислородный коктейль – это напиток в виде устойчивой воздушной пены, которая состоит из тысяч мелких пузырьков, наполненных чистым медицинским кислородом. Основой коктейля обычно служит жидкая база: это может быть сладкий сироп, фруктовый сок или отвар из трав. Чтобы пузырьки не лопались сразу, в смесь добавляют пенообразователь. Кислород для коктейля подается через специальный аппарат или баллон, превращая жидкость в облако густой пены, которую нужно употреблять сразу после приготовления.

История изобретения

Изобретателем кислородного коктейля стал настоящий ученый – советский патофизиолог, академик Николай Сиротинин. Работая в Киеве в 1960-х гг., он искал способ борьбы с гипоксией (дефицитом кислорода) у пациентов. Исследователь считал, что критически важный для обмена веществ элемент может усваиваться не только через легкие, но и всасываться через слизистую желудка. Но во время своих опытов Сиротинин столкнулся с проблемой: введение кислорода через медицинский зонд прямо в желудок было процедурой очень болезненной. Именно тогда ему пришло в голову превратить газ в съедобную пену.

Технология изготовления которую он предложил, была такой: в стеклянную емкость (коктейлер) наливали базу – обычно это был настой шиповника или сладкий сироп, к которому добавляли "секретный ингредиент" для устойчивости пузырьков: сухой яичный белок или густой экстракт корня солодки. Через этот раствор под небольшим давлением пропускали чистый кислород из баллона. Жидкость мгновенно взбивалась в огромную шапку плотной, упругой пены, которая не оседала несколько минут.

На вкус этот коктейль был довольно специфическим. А по текстуре кислородная пена получалась практически невесомой и сразу таяла во рту, оставляя после себя привкус базы (терпкого шиповника или яблочного сока) и легкую сладость. Однако многие вспоминают в первую очередь легкий, едва уловимый привкус аптечного корня солодки. Есть эту массу нужно было медленно, обычной ложкой, потому что через соломинку пена мгновенно лопалась, не оставляя того самого магического ощущения. По мнению врачей это также могло снизить эффективность коктейля.

Что говорит современная наука

Сейчас кислородные коктейли переживают новую волну популярности. Их подают в барах фитнес-центров для восстановления после тренировки и готовят в SPA-салонах. Но современные ученые сомневаются в том, что этот коктейль действительно настолько полезен.

Сторонники метода утверждают, что один стакан пены по уровню насыщения крови кислородом равен многочасовой прогулке в сосновом лесу. Считается, что он улучшает обмен веществ, снимает усталость и укрепляет иммунитет.

Однако современная доказательная медицина настроена скептически. Дело в том, что основной газообмен у человека происходит все же через легкие, а способность желудка поглощать кислород в значимых объемах научно подтверждена не была. Поэтому сейчас ученые предлагают считать кислородный коктейль приятным плацебо или средством для улучшения перистальтики (пена все же оказывает определенный эффект на стенки кишечника). Порция такого напитка вам вряд ли навредит, если у вас нет противопоказаний, таких как язва или гастрит в фазе обострения. Но и серьезной пользы от него не ждите.

