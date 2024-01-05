Извините что цитата на русском, но на украинском этот бред "гения" адекватно не переводится. Любуемся:

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"...всякий боженька есть труположство — будь это самый чистенький, идеальный, не искомый, а построяемый боженька, все рав­но... Именно потому, что всякая религиозная идея, всякая идея о всяком боженьке, всякое кокетничанье даже с боженькой есть невыразимейшая мерзость, особенно терпимо (а часто даже доброжелательно) встречаемая демократической буржуазией,- именно поэтому это - самая опасная мерзость, самая гнусная "зараза".

(В. И. Ленин, ПСС т. 48, стр. 226-227).

Далее текст на языке оригинала.

І ось стоїть цей московський піп. І в його голові вкладається і віра в Бога, і віра в Леніна. А ще він стовідсотково вклоняється путіну, для якого падіння СРСР (де його б розстріляли без варіантів за накрадені мільярди, маєтки, яхти, літаки та інше "майно") є найбільшою трагедією. Того самого СРСР, де з 1917 по 1941 роки фізично знищено понад 47 тисяч священників, включно з сотнями архієреїв.

Спочатку молиться такий батюшка за "невинно убієнних" більшовиками членів царської родини, а потім іде класти квіти до пам'ятника Леніну, який і наказав цю родину прикінчити включно з чотирнадцятирічним хворим не гемофілію цесаревичем Олексієм. І не перегоряє в нього центральний процесор чомусь.

Утім, для цього попа може бути і лише один святий, вірніше "трійця": Ленін-Сталін-Путін. Бо в Бога він не вірить. І лежить труп Леніна у мавзолеї (вклонятися йому не "труположество", ні), і труп Сталіна теж встиг полежати вісім з половиною років (напевне зараз би його знову положили б, якби не згнив у своїй могилі), і не виключено, що труп путіна теж туди потрапить – з них станеться.

До слова, бачите того типа в масці позаду: Зовсім не виключено, що він у 2022 році з благословення цього попа вдерся до України. Щоправда, до мавзолею не потрапив, для нього інший похорон був, у мобільному крематорії.