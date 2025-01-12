Как в фильме-катастрофе: в сети показали захваченный оккупантами Лисичанск

Сеть облетели свежие фотографии из оккупированного Лисичанска, которые демонстрируют, как город смотрится под контролем российских захватчиков. На снимках – когда-то резвые и наполненные жизнью места.

Видео дня

Но сегодня Лисичанск выглядит как декорации к фильму-катастрофе. Соответствующие снимки опубликовало издание ТРИБУН.

На фото можно увидеть разрушенные здания универмага "Детский мир", кинотеатр "Дружба", Лисичанский горно-индустриальный колледж и проспект Победы. Когда-то оживленные улицы выглядят теперь безлюдными и покинутыми, а город стал символом трагических последствий российской агрессии.

Лисичанск – один из старейших городов Восточной Украины, подвергшийся неоднократным нападениям со стороны российских оккупантов. В мае 2014 здесь провели незаконный псевдореферендум, после чего город оказался под контролем группировок так называемой "ЛНР". В июле того же года украинские военные уволили Лисичанск, но полномасштабное вторжение РФ в феврале 2022 года принесло новую волну разрушений.

Начиная с февраля 2022 года, Лисичанск подвергся многочисленным артиллерийским обстрелам. Разрушения подверглись ключевым инфраструктурным объектам, среди них жилые дома, больницы, школы, детские сады, центральный рынок и телебашня. Был разрушен Лисичанский горный техникум и павлоградский мост.

Начиная с февраля 2022 года, Лисичанск подвергся многочисленным артиллерийским обстрелам. Разрушения подверглись ключевым инфраструктурным объектам, среди них жилые дома, больницы, школы, детские сады, центральный рынок и телебашня. Разрушены Лисичанский горный техникум и павлоградский мост.

Особенно трагическим стал обстрел 27 июня 2022 года, когда российские оккупанты атаковали мирных жителей, набиравших воду. Тогда погибли восемь человек, более 20 получили ранения, многим ампутировали конечности.

Несмотря на временную оккупацию, Лисичанск остается частью непокоренной Украины. Его улицы, покрытые руинами, ждут возвращения украинских флагов.

Напомним, российские оккупанты не разминируют оккупированные населенные пункты в Луганской области - ни небольшие села, ни города, в которых жили тысячи человек. Это приводит к регулярным смертям и ранениям местных жителей от взрывов на взрывчатке. Так, на днях в Лисичанске на взрывном устройстве взорвались сразу семь подростков, часть из них находятся в тяжелом состоянии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!