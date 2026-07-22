Как увеличить урожай кабачков: есть простой секрет

Многие огородники ошибочно полагают, что большой и пышный куст обязательно даст богатый урожай. На самом деле в загущенной середине скапливается влага, цветам не хватает света, а пчелам и другим насекомым сложнее до них добраться.

Видео дня

Чтобы кабачки дольше плодоносили и формировали больше завязей, кусты нужно регулярно прореживать и вовремя собирать молодые плоды. OBOZ.UA рассказывает, как продлить урожайность кабачков.

Как правильно собирать кабачки

Спелые плоды не стоит резко отрывать или выкручивать руками. Так можно повредить стебель, после чего растение будет тратить силы на восстановление вместо того, чтобы образовывать новые завязи.

Кабачки лучше срезать острым ножом или садовым секатором, оставляя небольшую часть плодоножки. Ровный срез быстрее подсыхает и снижает риск попадания инфекции.

Какие листья нужно обрезать

Прежде всего следует удалять старые, пожелтевшие, сухие и поврежденные листья. Они уже почти не помогают растению, однако продолжают забирать питательные вещества и ухудшают проветривание куста.

Если самые крупные листья в центре закрывают цветы и молодые завязи, несколько из них также можно срезать. При этом важно не удалять слишком много зелени за один раз, ведь это может ослабить растение.

Почему густой куст может хуже плодоносить

Большое количество листьев не всегда является признаком хорошего развития кабачков. Иногда растение направляет значительную часть сил на наращивание зеленой массы, из-за чего формирование плодов замедляется.

Кроме того, цветы, спрятанные под широкой листвой, становятся менее заметными и доступными для опылителей. Если опыление недостаточное, молодые завязи могут опадать, а урожайность куста снижается.

Когда лучше проводить обрезку

Прореживать кабачки желательно в сухую погоду, когда не ожидается дождя. В таких условиях места срезов быстрее подсыхают, а риск развития грибковых заболеваний уменьшается.

Для работы нужно использовать чистый и хорошо заточенный нож или секатор. После процедуры не стоит поливать растения по листьям, чтобы свежие срезы оставались сухими.

Как продлить плодоношение до конца лета

Молодые кабачки нужно собирать регулярно, не позволяя им слишком разрастаться. Переросшие плоды требуют много питательных веществ, поэтому растение может медленнее формировать новые завязи.

Сочетание своевременной уборки урожая с осторожным прореживанием помогает кусту лучше проветриваться, получать достаточно света и дольше образовывать новые плоды.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как защитить молодые плодовые деревья от жары.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.