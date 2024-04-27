Как усыновить ребенка во время войны: ответы на топ-15 вопросов дает Фонд Рината Ахметова

Разрешает ли военное положение усыновление? Много ли документов нужно? Какие требования к наличию и состоянию жилья? Что нужно делать во время первой встречи с ребенком? Программа "Сиротству – нет!" Фонда Рината Ахметова совместно с LIGA.net разъяснила каждый шаг на пути к усыновлению.

Ответить на 15 острых вопросов помогла Любовь Лориашвили – психолог, юрист и начальница отдела организации обучающих мероприятий для семейных форм воспитания, главный специалист Киевского городского центра социальных служб для семьи.

Спецпроект базируется на справочнике и видеогайде "Шаги к ребенку", созданных программой "Сиротству – нет!" Фонда Рината Ахметова, благодаря которому более 10 тысяч детей уже обрели новые семьи. Советы на каждом шагу к ребенку вы найдете здесь.

"Государство хочет быть уверенным, что усыновитель сможет позаботиться о ребенке и обеспечить его потребности самостоятельно. Сбор документов и подготовка продолжаются не менее месяца. Это время очень ценно, ведь дает возможность будущим родителям подумать, пересмотреть свой образ жизни и представить, как он изменится с появлением ребенка", – отмечает эксперт.

Любовь подчеркивает: еще до знакомства следует понимать особенности возрастного развития ребенка. Но быть готовым к тому, что не все получится сразу.

"Был случай, когда мальчик рассказал о похоронах своей мамы. Потому что это единственный факт в жизни, который его поразил. Но на следующий день усыновительница встретилась с ребенком в непринужденной атмосфере, устроили чаепитие и дали друг другу еще один шанс на построение контакта. Это было совсем о другом", – рассказывает Любовь.

За 18 лет по программе "Ринат Ахметов – Детям" поддержку получили более 5 млн детей Украины. Больше — на сайте Фонда.