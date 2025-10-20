Как ускорить сушку одежды в холодные месяцы: действенные советы

Сушка белья часто вызывает раздражение, особенно в холодные месяцы. Этот процесс может занять достаточно много времени, даже если у вас есть сушильная машина.

Однако, к счастью, существуют различные способы ускорить это, чтобы ваша одежда была свежей и чистой — даже если у вас нет сушильной машины или вы не можете использовать открытое пространство, пишет Express.

Первый лайфхак — это небольшое изменение способа использования стиральной машины.

Возможно, вы захотите загрузить прибор, чтобы сделать все за один раз, или минимизировать количество циклов стирки, чтобы уменьшить счета за электроэнергию.

Но эксперты предупреждают: если вы загрузите машину слишком большим количеством одежды, она станет более смятой и влажной, когда вы ее вынете.

В результате, им понадобится больше времени для высыхания, и это также увеличит количество вещей для глажки.

Немного уменьшив нагрузку, вы получите гораздо более удовлетворительный результат после завершения цикла и избавите себя от лишних хлопот.

Между тем, профессионал в стирке Дэвид Марквардт, главный исполнительный директор команды The Steam Team, рассказал, что вентиляция является ключевым залогом быстрой сушки белья в помещении.

"Даже в холодную погоду открывайте окна на несколько минут, чтобы выпустить влажный воздух и впустить свежий", – сказал он.

Кратковременное ежедневное проветривание уменьшает конденсацию и предотвращает накопление влаги в помещении без необходимости использования отопления.

"Сделайте короткое открывание окна частью процесса сушки, чтобы защитить дом от влаги и плесени, пока одежда безопасно сохнет", – посоветовал он.

