Как улучшить почву для рассады: доступные способы

Период высева семян и пикировки сеянцев всегда начинается с главного вопроса: в какой грунт их сажать. Большинство огородников покупают готовый торфяной субстрат, однако не всегда получают ожидаемый результат. Молодые растения могут вытягиваться, желтеть или медленно наращивать корни.

Причина часто кроется не в семенах, а именно в структуре грунта. OBOZ.UA рассказывает, что даже магазинный субстрат можно легко усовершенствовать доступными и бюджетными средствами.

Почему чистый торф – не идеальный вариант

Готовые торфяные смеси удобны в использовании, однако имеют несколько существенных недостатков. Торф очень легкий и рыхлый, поэтому быстро пересыхает. После полного высыхания он становится водоотталкивающим – вода просто стекает по поверхности, не проникая к корням.

Кроме того, такой субстрат часто беден кальцием, серой и другими микроэлементами. Даже если производитель добавляет известь или мел, этих доз не всегда достаточно для активного роста рассады, особенно томатов и перца. В результате сеянцы развиваются медленнее, чем могли бы.

Что не стоит добавлять без надобности

Перлит

Перлит часто советуют как универсальный разрыхлитель. Однако для торфяного субстрата он не всегда уместен. Торф и без того легкий и воздухопроницаемый. Перлит почти не удерживает влагу внутри, а лишь задерживает ее на поверхности. К тому же он не содержит питательных веществ и со временем может разрушаться в пыль.

Древесная зола

Зола является источником калия и кальция, однако ее следует применять осторожно. Она может значительно повысить уровень pH, а без точного измерения кислотности это рискованно. Чрезмерное залужение вредит молодым растениям.

Как улучшить качество почвы

Одним из простых и недорогих решений является добавление строительного гипса или алебастра. Этот материал обогащает почву кальцием:

обогащает почву кальцием и серой;

улучшает структуру субстрата;

повышает способность удерживать влагу;

стимулирует развитие корневой системы.

Для приготовления смеси достаточно добавить 1 столовую ложку гипса на 10 литров торфа и тщательно перемешать. Такая добавка помогает сделать субстрат более стабильным и питательным без риска резкого изменения кислотности.

Еще один полезный компонент – вермикулит. Это природный минерал, который после термической обработки превращается в легкие чешуйки.

Его преимущества:

удерживает воду в количестве, значительно превышающем собственный вес;

накапливает растворенные удобрения и постепенно отдает их растениям;

предотвращает вымывание питательных веществ;

содержит магний, калий и железо в доступной форме.

В отличие от перлита, вермикулит работает как "губка", поддерживая стабильную влажность в зоне корней. Для рассады это особенно важно, ведь молодые растения очень чувствительны к пересыханию.

Как сделать субстрат

Оптимальная формула для улучшения магазинного торфа может быть такой:

торфяной субстрат;

1 ст. ложка гипса на 10 л;

5–10% вермикулита от общего объема.

После тщательного перемешивания грунт становится более структурированным, влагоемким и питательным. В такой среде рассада быстрее формирует крепкую корневую систему и устойчивые стебли.

