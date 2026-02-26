Как улучшить почву для рассады: доступные способы
Период высева семян и пикировки сеянцев всегда начинается с главного вопроса: в какой грунт их сажать. Большинство огородников покупают готовый торфяной субстрат, однако не всегда получают ожидаемый результат. Молодые растения могут вытягиваться, желтеть или медленно наращивать корни.
Причина часто кроется не в семенах, а именно в структуре грунта. OBOZ.UA рассказывает, что даже магазинный субстрат можно легко усовершенствовать доступными и бюджетными средствами.
Почему чистый торф – не идеальный вариант
Готовые торфяные смеси удобны в использовании, однако имеют несколько существенных недостатков. Торф очень легкий и рыхлый, поэтому быстро пересыхает. После полного высыхания он становится водоотталкивающим – вода просто стекает по поверхности, не проникая к корням.
Кроме того, такой субстрат часто беден кальцием, серой и другими микроэлементами. Даже если производитель добавляет известь или мел, этих доз не всегда достаточно для активного роста рассады, особенно томатов и перца. В результате сеянцы развиваются медленнее, чем могли бы.
Что не стоит добавлять без надобности
Перлит
Перлит часто советуют как универсальный разрыхлитель. Однако для торфяного субстрата он не всегда уместен. Торф и без того легкий и воздухопроницаемый. Перлит почти не удерживает влагу внутри, а лишь задерживает ее на поверхности. К тому же он не содержит питательных веществ и со временем может разрушаться в пыль.
Древесная зола
Зола является источником калия и кальция, однако ее следует применять осторожно. Она может значительно повысить уровень pH, а без точного измерения кислотности это рискованно. Чрезмерное залужение вредит молодым растениям.
Как улучшить качество почвы
Одним из простых и недорогих решений является добавление строительного гипса или алебастра. Этот материал обогащает почву кальцием:
- обогащает почву кальцием и серой;
- улучшает структуру субстрата;
- повышает способность удерживать влагу;
- стимулирует развитие корневой системы.
Для приготовления смеси достаточно добавить 1 столовую ложку гипса на 10 литров торфа и тщательно перемешать. Такая добавка помогает сделать субстрат более стабильным и питательным без риска резкого изменения кислотности.
Еще один полезный компонент – вермикулит. Это природный минерал, который после термической обработки превращается в легкие чешуйки.
Его преимущества:
- удерживает воду в количестве, значительно превышающем собственный вес;
- накапливает растворенные удобрения и постепенно отдает их растениям;
- предотвращает вымывание питательных веществ;
- содержит магний, калий и железо в доступной форме.
В отличие от перлита, вермикулит работает как "губка", поддерживая стабильную влажность в зоне корней. Для рассады это особенно важно, ведь молодые растения очень чувствительны к пересыханию.
Как сделать субстрат
Оптимальная формула для улучшения магазинного торфа может быть такой:
- торфяной субстрат;
- 1 ст. ложка гипса на 10 л;
- 5–10% вермикулита от общего объема.
После тщательного перемешивания грунт становится более структурированным, влагоемким и питательным. В такой среде рассада быстрее формирует крепкую корневую систему и устойчивые стебли.
