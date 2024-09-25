Земли Курщины — земли, проникнутые украинской историей, полны национальным колоритом этого нации. Это земли - неотъемлемая часть духа, обычаев и ментальности украинского народа. Земли, отчлененные от матери - Украины по живому из-за странной причуды, если не завихрения мозга или заскока отдельных московских "царьков" и их пролетарских преступников-последователей. Потом они почему-то станут "исконно русскими", да еще и, по заявлениям нынешних пропагандистов Кремля, "сердцем России".

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История заселения Курщины начинается еще в доисторические времена. Первые поселения здесь появляются во время среднего палеолита (около 80-32 тысяч лет до нашей эры). Здесь жили представители многих известных украинских культур: срубной культурной общности, бондарихинской культуры, зарубинецкой, киевской и черняховской культур, никто не пояснит каким боком к этим культурам, возникшим на территории современной Украины, относятся как бы сам термин "культура" племен людоедов, а в последствии фино-угров и отдельных тюрских племен? Это даже не различия в генетике, это экзестенциальность образа жизни.

Значительный расцвет эти территории, как это уже было и на Белгородщине, испытали с приходом северян, которые принесли сюда роменскую культуру. Между 880-ми и второй половиной Х века в бассейне реки Сейм северяне выстроили широкую сеть укреплений и городищ, образовав нечто вроде собственного государства.

К тому времени было известно об экспансии Руси на эти территории. Вероятно, первые попытки присоединения Курщины к Руси состоялись еще в 985 году после похода Владимира Великого на Волжскую Булгарию. Окончательно этот процесс завершил его сын Ярослав Мудрый, включив эти земли в Переяславское княжество.

Курск был основан в XI веке Черниговскими князьями и стал центром удельного Курского княжества, которое в XI–XIII веках входило в состав Чернигово-Сиверской земли. Точная дата основания города не известна, но вот первое упоминание в письменных источниках датируется 1032 в "Житии Феодосия Печерского". В 1095 году в Лаврентьевской летописи сообщается, что на территории современного Курска местный князь Изяслав Полоцкий (сын князя Володимира) построил мощную крепость.

Можно утверждать, что именно курский князь Изяслав Володимирович (не Владимирович) стал ведущим строителем края, который стал довольно лакомым для представителей Киевского и Черниговского княжеств. *Рядом его печать с трезубцем – гербом Украины (Руси).

Борьба за эти земли продолжалась с конца XI века. Впрочем, в первой половине XII века Курщина становится отдельным княжеством, отделившись от Новгород-Сиверского.

Курщина неоднократно упоминается в "Слове о полку Игореве". В частности, там описан неудачный поход Всеволода Курского против половцев 1185 года. Именно в Курске в начале своей карьеры в 1164–1178 годах княжил знаменитый герой "Слова о полку Игореве" Игорь Святославич, возглавивший поход против половцев в 1185 году

Курск и прилегающие земли были очень важны для Руси в разрезе фортификационных укреплений. Сначала они защищали земли Руси от половецких набегов, потом от нашествия Золотой Орды. Правда, с последними справиться не удалось — в период 1239-1241 годов как Курск, так и принадлежащие ему поселения и почти вся Русь были значительно разрушены монголами. Временно край стал приходить в упадок.

Впрочем, уже в 1360 году эти земли входят в состав Великого княжества Литовского, и в его составе находились более 140 лет. Именно тогда, в XIV веке Курск входил во владения Киевского князя Владимира Ольгердовича. Он упоминается в "Списке русских городов дальних и близких" именно как "Киевский" город. Города и укрепления отстраивали, земли пытались освоить. Период расцвета длился до 1503, когда сюда впервые ступила нога московитского захватчика (тогда называть их русскими было абсурдно). Сразу после восстания Глинских, по результатам пятой литовско-московской войны в 1508 г. Курск с окрестностями вошел в состав московского государства.

Во времена господства на этих территориях Московии Курщина превратилась в определенную периферию и играла две основные функции:

была определенным буфером и оборонным приграничным регионом между Московией и Речью Посполитой и причерноморских степей с их кочевыми и воинственными жителями;

была местом ссылки неугодных московитским властям граждан — "кромешников, мятежников, бунтарей" (по указу Ивана Грозного от 1582).

Такая политика скажется и дальше — Курщина была довольно мятежной именно благодаря мятежной крови сосланных сюда московитами жителей и местного украинского народа, населявшего край.

Следует также отметить, что Курщина известна своей козацкой славой. Упоминания первых украинских казаков на этих землях датируются серединой XVI века. Уже в 1588 г. английский купец Джайлс Флетчер отмечал, что пограничные укрепления Московии на Курщине в большинстве охранялись украинцами — из около 4 300 пехотинцев ориентировочно 4 тысячи были именно украинцами.

В Курске в 1596 году была основана новая крепость — предыдущая была разрушена около 300 лет до того. И эта крепость заслужила звание неприступной, ведь ее не могли взять ни польские войска, ни крымские татары, ни нагайцы, то и дело атаковавшие южные границы Московии.

В 1630-х годах в Курщине начался процесс оттока населения. Народное недовольство нарастало и в 1638 году переросло в восстание во главе с козацким атаманом Яковом Острянином. Последние, к слову, был основателем города Чугуев Харьковской области. В результате Московия ослабила свое давление на регион, разрешила здесь определенное свободомыслие и беспрепятственное заселение Курщины украинскими крестьянами, временно освобождаемыми от феодальных повинностей. Впоследствии населенные украинцами земли Курщины вошли в состав Слободских козацких полков. Суджа с окрестностями и многие другие земли севернее Сум и Харькова обозначены как украинские этнические территории на карте южно-русских диалектов и говоров, составленной в 1871 году Павлом Чубинским — выдающимся этнографом и фольклористом, автором украинского национального гимна.

К слову, с тех пор и происходит термин Слобожанщина на определение этих земель. От слова "слобода", обозначавшее поселение, освобождено от феодального гнета московского царя.

Можно сказать, что на Курщину в это время пришла новая эпоха расцвета. Активно развивалась церковь, индустрия и сельское хозяйство. Трудящееся украинское население основало здесь литейный двор, основали соляной и квасный промыслы. Выгодное географическое месторасположение привело к тому, что Курск стал довольно мощным торговым центром. Здесь проходили дороги на Киев и в Крым.

Часть земель современной Курщины входили в государство Войска Запорожского. В частности, город Суджа, основаный в XVII веке как сотенный городок Сумского полка. В Суджанскую сотню по состоянию на 1691 год входили следующие села современной Курской области: Гуйва (переделали в Гуево), Куриловка, Мартыновка, Суджа, Сухобрусовка (теперь Ворожба), Поречное (теперь Черкасское Поречное), Уланков (теперь Уланок).

Не обошли Курщину и такие мощные исторические события, как восстание Богдана Хмельницкого, в котором местные козаки принимали активное участие.

Значительный вклад в историю края внес и другой видный украинский гетман Иван Мазепа. В 1699 году Иван Мазепа начал скупать земли в Путивльском, Рыльском и Льговском уездах, считая их перспективными в части развития хозяйства. В селе Ивановском Рыльского района по сей день сохранились палаты Ивана Мазепы, но памятка находится в заброшенном состоянии.

Кроме того, именно земли Курщины грамотой Петра Первого от 1703 отошли во владение украинского гетмана. Здесь он оставил значительный след, основал ряд поселений (в частности, Ивановку, Степановку, Мазеповку), строил свои дворцы. Один из них сохранился по сей день и в самом Курске. Эти земли все больше и больше возвращались к своим корням, даже вошли в состав Киевской губернии.

Впрочем, Мазепа, как мы знаем, быстро попал в опалу, поэтому и принадлежащие ему земли были снова отобраны. Уже при Екатерине Второй у крестьян и козаков Курщины отобрали все их права, по ее приказу были отменены слободы. В 1796 году была основана Курская губерния.

Отметим, вот только сейчас мы дошли до того периода, на который московиты постоянно ссылаются, рассказывая об "исконно русских землях". А какой широкий пласт основания и истории Курского края нами уже осмотрен!

В последующий царский период Курщина потеряла свой пограничный статус из-за экспансии Московии в украинские причерноморские территории и Крым. Впрочем, Курск того времени остается достаточно мощным промышленным и торговым центром. Здесь развивалось кожевенное, кирпичное и известковое производство.

В 1781 г. Курск потерпел сокрушительный пожар. После него город практически отстраивали заново. Акцент, конечно же, снова сделали на торговле, разместив прямо в центре, на центральной площади, торговые ряды. Развивалась и промышленность — по состоянию на 1846 год в одном только Курске существовало уже 70 заводов и фабрик.

В Новое время Курщина вошла с украинским духом. Отметим, что в 1914-1915 годах в Курске жил митрополит Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) граф Андрей Шептицкий. Ему даже разрешали совершать богослужения. Впрочем, не продолжительное время. Из-за популярности среди местного населения митрополита изолировали, усадив под домашний арест.

С развалом империи и началом большевистской агрессии против УНР Курщина стала под украинские флаги, но, к сожалению, только на время. Но освободительная борьба за украинскую независимость и государственность для края закончились довольно быстро — 26 ноября 1917 местные коллаборанты провозгласили здесь советскую власть, а 19 ноября 1919 мятежный Курск полностью захватила Красная армия.

Даже уже в составе Советского Союза принадлежность Курщины России подвергалась сомнению. В частности, сначала было принято решение о разделении края надвое — юго-западные территории должны были отойти матери - Украине (с преимущественным украинским населением). Но очень быстро это решение было отменено — в 1925 году московские большевики отобрали практически все территории в собственность РСФСР.

Даже красный комиссар Николай Скрипник настаивал на том, что смежные с Украинской республикой земли (не только Курщины) должны вернуться в ее состав, но советские власти в Москве отвергли его обоснование.

С приходом на украинские земли красного террора и оккупационных властей, от которых Украина освободилась лишь в 1991 году, Курщина планомерно русифицировалась, ее история была подвергнута многочисленным правкам, переписываниям, подменам и искажениям, в результате чего современные российские "историки" настаивают на "исторической принадлежности" уже всей области территории России. Впрочем, стоит только послушать, как говорят местные жители, и все становится на свои места — ни одна русификация не смогла искоренить ни украинского языка, ни колоритного слобожанского суржика.

Мы не будем рассказывать здесь о Курской дуге и умножать "победу", хотя в Москве сейчас паника и прострация – немецкие танки снова на Курщине. К сожалению, все эти советские истории, даже откровенно лживые, как с битвой под Прохоровкой, ставшей основой мифа о "переломе на Курской дуге", уже крепко вбиты в головы многих и нам нет даже смысла об этом дополнительно говорить. Скажем только, что, как и на другие украинские территории, Вторая мировая война принесла на Курщину много горя, слез и крови.

Отметим также, что Курщина подарила миру таких выдающихся украинцев как пианист Аркадий Абаза, график и живописец Александр Дейнека, композитор и пианист Георгий Свиридов, изобретатель Анатолий Уфимцев, астроном Федор Семенов и многие другие. Конечно, все они официально "российские" — под названием страны, в чьей оккупации родились и жили.

Кстати, один из руководителей СССР — тот самый, который развенчивал культ вождизма Сталина, — Никита Хрущев со своим "особым говором" тоже был уроженцем Курщины. Не зря годы его правления СССР называют "оттепелью". Да и жену – Нину Кухарчук, уроженку с. Васылив, Томашевского уезда, Холмской губернии, ныне Польша, Никита Сергеевич выбрал явно не просто так. Не зря идолопоклонники кровавого диктатора Сталина до сих пор ненавидят Хрущева и называются его "хохлом, едва не развалившим империю".