Как ухаживать за комнатными растениями во время отпуска: простые хитрости

Перед длительной поездкой важно позаботиться о комнатных растениях и обеспечить им достаточное количество влаги. Особой подготовки требуют вазоны, которые останутся без ухода более недели.

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Лучше всего, когда во время отпуска за растениями могут присмотреть родственники, друзья или соседи. Тогда даже жара и сложные погодные условия не будут представлять для комнатных растений серьезной угрозы. Однако такая возможность есть не всегда, поэтому эксперты советуют заранее создать условия, которые помогут растениям пережить отсутствие хозяев.

Переставьте вазоны подальше от солнца

Подготовку стоит начать с перемещения растений в место, где на них не будут попадать сильные прямые солнечные лучи. Вазоны лучше убрать с солнечных подоконников, балконов и террас и поставить подальше от окон. Для этого подойдет более прохладная и немного затемненная комната, ванная с небольшим окном.

В то же время полностью оставлять растения без света нельзя. Его недостаток нарушает нормальный рост и может негативно сказаться на их состоянии. Горшки также можно поставить близко друг к другу, создав своеобразный зеленый остров. Благодаря этому вокруг растений дольше будет сохраняться повышенная влажность воздуха.

Поставьте горшки на поддоны с водой

Горшки можно разместить на больших поддонах или садовых лотках. На дно нужно налить тонкий слой воды, чтобы растения имели к ней доступ.

Небольшие вазоны можно поставить в ванную или душевую кабину, оставив на дне немного воды. Однако ее не должно быть слишком много, чтобы корни не находились постоянно в чрезмерно влажной среде.

Используйте бутылку с водой

Один из самых простых и известных способов – пластиковая бутылка. Ее нужно примерно наполовину наполнить водой, а затем вставить в почву горлышком вниз.

Крышку не следует закручивать до конца. Вода должна медленно просачиваться в землю и постепенно увлажнять ее в течение отсутствия хозяев. Такой способ особенно удобен для больших горшков и растений, которые нуждаются в регулярном поливе.

Осуществите полив с помощью шнурка

Еще один проверенный домашний метод – полив с помощью толстого хлопчатобумажного шнурка или специального фитиля.

Миску нужно наполнить водой и поставить выше уровня вазонов. Один конец шнурка следует глубоко погрузить в землю, а второй – опустить в воду.

Влага будет постепенно продвигаться по шнурку и равномерно увлажнять почву. Такая система может обеспечивать растение водой в течение нескольких дней.

Воспользуйтесь поливательными шарами

В садовых магазинах продаются специальные поливальные шары с длинным тонким горлышком. Их наполняют водой и вставляют в землю.

Вода постепенно вытекает через горлышко и попадает в почву. Это готовая альтернатива пластиковой бутылке, которая работает по аналогичному принципу.

Добавьте гидрогель

Для поддержания влажности можно использовать садовый гидрогель. Его кристаллы накапливают воду, а затем постепенно отдают ее почве. Гидрогель нужно засыпать в небольшие отверстия, проделанные в нескольких местах в земле, а после этого обильно полить растение. Кристаллы впитают часть воды и помогут дольше сохранять почву влажной.

Как подготовить растения в саду и на террасе

Перед длительным отпуском стоит позаботиться не только о комнатных вазонах, но и о растениях в саду. Хорошо укоренившиеся культуры, растущие в открытом грунте, обычно способны некоторое время обходиться без дополнительного ухода. Перед отъездом их можно хорошо полить.

При наличии автоматической системы полива её можно запрограммировать на работу в определённые дни и часы. Некоторыми современными системами также можно управлять дистанционно.

Больше внимания требуют растения, растущие в горшках на террасе или в саду. Их лучше переставить в затененное и более прохладное место. Горшки можно поставить на поддоны с небольшим количеством воды, использовать гидрогель, пластиковые бутылки или специальные поливочные шары.

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