Как ухаживали за кожей в СССР: косметологов не было

Современная индустрия красоты предлагает тысячи средств для многоступенчатого очищения и увлажнения, однако методы наших бабушек до сих пор вызывают большой интерес. Во времена СССР, когда на полках магазинов не было мицеллярной воды или гидрофильного масла, уход за кожей базировался на пищевых продуктах и аптечных средствах.

Женщины передавали рецепты "красоты из холодильника" из поколения в поколение, искренне веря в их магическое действие. Некоторые из этих советов современные дерматологи считают полезными, тогда как другие называют откровенно опасными для эпидермиса. Понимание того, как формировались эти привычки, позволяет лучше оценить прогресс современной косметологии и отделить действенные лайфхаки от вредных мифов.

Правило "влажных рук"

Одним из неожиданных секретов советского прошлого был отказ от тщательного вытирания рук насухо. Вместо того чтобы растирать кожу жестким полотенцем, женщины лишь слегка сжимали полотенце, чтобы убрать воду. Современные специалисты подтверждают рациональность этого метода: тонкий слой влаги способствует естественной гидратации, тогда как интенсивное трение полотенцем создает микротрещины, через которые могут проникать бактерии и вирусы.

Пищевые продукты вместо демакияжа

Из-за отсутствия специального молочка или гелей для умывания, для снятия косметики часто использовали обычное растительное масло или жирные кремы. Хотя масло действительно растворяло тушь и пудру, дерматологи предостерегают: такие средства оставляют пленку, которая закупоривает поры. Это часто приводило к появлению комедонов и акне, ведь кожа фактически переставала "дышать" под слоем жира.

Молочные умывания по "рецепту Клеопатры"

Молоко считалось эликсиром молодости, который способен восстановить клетки кожи благодаря витаминам группы B и молочной кислоте. Советские модницы советовали умываться свежим продуктом для питания лица. Однако врачи отмечают, что остатки молока на коже являются идеальной средой для размножения бактерий. Сегодня такой метод заменили на безопасные пилинги и лосьоны с контролируемой концентрацией молочной кислоты.

Хозяйственное и туалетное мыло

Самым распространенным средством для очищения лица в СССР было обычное мыло, поскольку оно было доступным и дешевым. Однако и раньше, и сейчас косметологи солидарны: мыло разрушает липидный барьер кожи. Это приводит к обезвоживанию, преждевременному появлению морщин и чрезмерному выделению кожного сала, которым организм пытается компенсировать потерянную влагу.

В отличие от советских стандартов, когда умывание мылом было обязательным ритуалом, современная наука советует индивидуальный подход. Например, людям с чувствительной кожей рекомендуют умываться гелем только вечером, а утром – просто ополаскивать лицо водой. Важным уроком прошлого стал совет использовать солнцезащитный крем и придерживаться синергии – выбирать средства одной линейки, где ингредиенты дополняют действие друг друга.

