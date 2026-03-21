Сейчас кажется странным: чем мыли посуду в СССР, когда не было химии

Мытье посуды трудно представить без различных профессиональных средств. Гели, пены и концентраты стали привычными помощниками в быту. Однако еще несколько десятилетий назад люди обходились без бытовой химии.

Видео дня

В СССР использовали средства, о которых сегодня почти забыли. OBOZ.UA рассказывает, чем мыли посуду в советскую эпоху.

Самым распространенным способом мытья посуды был горчичный порошок. Его использовали вместо современных моющих средств, и, говорят, он отлично справлялся даже с сильным жиром.

Принцип действия довольно прост: горчица впитывает жир, частично его расщепляет и легко смывается водой. Особенно хорошо она работала со сковородками и кастрюлями после жирных блюд.

Одной из причин популярности горчицы была ее натуральность. Она не оставляла на посуде никакого налета и не требовала длительного ополаскивания. Именно поэтому многие хозяйки продолжали пользоваться ею даже тогда, когда в магазинах уже появилась бытовая химия.

В сельской местности широко использовали другой метод – древесную золу. Ее смешивали с водой, получая щелочной раствор, который эффективно растворял жир.

Такой способ был особенно популярным в домах с печным отоплением, где зола всегда была под рукой.

И горчица, и пепел обладают природными свойствами, которые помогают бороться с загрязнениями. Горчичный порошок действует как абсорбент, а пепел – как природная щелочь.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.