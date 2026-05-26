Как уберечься от клещей: помогут два предмета, которые есть в каждом доме

Сезон клещей в самом разгаре, и эксперты бьют тревогу: в этом году опасные паукообразные могут доставить немало хлопот. Всего один укус этого создания может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

Для того, чтобы узнать, как эффективно защититься от вредителей, польское издание WP abcZdrowie обратилось к специалистам, вся работа которых происходит в дикой природе – к лесникам. И те рассказали о своих проверенных методах защиты.

Два предмета, которые помогут защититься от клещей

Клещевой энцефалит и боррелиоз (болезнь Лайма, которую вызывает бактерия Borrelia) – это два самых распространенных заболевания, которые переносят эти паукообразные. К сожалению, эффективная и общедоступная вакцина существует только против первого из них. Именно поэтому важно принимать превентивные меры, которые помогут избежать даже появления проблемы.

Своим способом, как избежать укусов, поделились работники Национального парка Карконоше. Они рекомендуют брать с собой на прогулки обычный липкий ролик для чистки одежды. Если провести им по вещам, можно собрать клещей еще до того, как они успеют добраться до кожи.

Второй вариант – использование широкого скотча или изоленты. Метод работает так же, как липкая ловушка для мух, с той лишь разницей, что изолентой обматывают костяшки на ногах и запястья в местах, где заканчиваются штаны и рукава. Такую физическую защиту от паукообразных, конечно же, следует подготовить еще перед выходом на природу.

Что важно: далеко не каждую особь клеща можно заметить невооруженным глазом. Нимфы (ранняя стадия развития клеща), чьи укусы так же приводят к развитию боррелиоза, имеют размер всего от 0,5 до 1,5 миллиметра. Использование изоленты и ролика позволяет выловить даже этих микроскопических вредителей.

Правила поведения в лесу

"С клещами ситуация такова: они были, есть и будут. Это наши неотъемлемые спутники по жизни. Нужно просто правильно вести себя, и все будет хорошо", – рассказал Казимеж Нужка, опытный лесовод из Бещад. Из-за своей работы на природе он ежедневно рискует подцепить клеща, и за год снимает с себя 20-30 особей, которые уже успели присосаться. Опираясь на годы наблюдений, он поделился практическими советами, как безопасно ходить в лес.

Вместо ежедневного использования химических средств (репеллентов), которые могут усыпить нашу бдительность, лесник рекомендует уделить внимание правильной защитной одежде. "Лес – это не пляж. Если бегать по лесу в шортах и сандалиях, мы обеспечим клещам идеальный доступ к телу", – объясняет лесничий.

Поэтому и для коротких, и длительных прогулок в лес рекомендуется надевать длинные брюки, рубашку с длинным рукавом и головной убор – желательно светлых оттенков. Светлая одежда, конечно, не отпугивает клещей, но позволяет мгновенно заметить их, пока они не добрались до кожи.

Как отметил Казимеж Нужка, клещ редко кусает сразу – он может долго блуждать по одежде и телу в поисках удобного для себя места. Поскольку его слюна содержит обезболивающие вещества, сам укус является абсолютно безболезненным. Чаще всего клещи выбирают зоны с тонкой кожей: подколенные и локтевые сгибы, подмышки и пах, кожу за ушами и на голове, между пальцами, а реже – веки или другие нетипичные нежные участки.

Как избавиться от клеща?

Если вы все же нашли на себе клеща, не паникуйте. Нужно воспользоваться специальным устройством для удаления клещей или обычным пинцетом. Зажмите паукообразного у самой кожи и уверенным движением потяните вверх. Важно как можно меньше крутить его и не сдавливать тельце. Нельзя смазывать клеща никакими веществами (например, маслом, жиром или спиртом – как часто советуют любители народной медицины), чтобы не спровоцировать у него рвоту, ведь это существенно повышает риск инфицирования. После удаления вредителя место укуса следует продезинфицировать.

Бывает, что при удалении клеща его кусочек остается в коже. В таком случае это не голова, а лишь часть ротового аппарата (хоботка). Через некоторое время этот маленький посторонний предмет организм вытолкнет естественным путем. Поэтому так называемая "голова клеща" не представляет серьезной угрозы для здоровья.

Извлеченного клеща лучше всего положить в свернутый лист бумаги и раздавить чем-то твердым, например, дном стакана, потерев о твердую поверхность. Также клещей эффективно убивает 40-процентный алкоголь, средства с хлором и антисептики.

