Как уберечь животное от укуса клеща и о какой опасности нужно знать: разъяснение

Регулярные обработки от клещей в течение года являются важной профилактикой для ваших любимцев. Ежедневный осмотр питомца после прогулки также поможет вовремя выявить наличие клещей.

Об этом сообщила ветеринарка Алина Годованюк. Она отметила, что важно соблюдать точную дозировку согласно весу и инструкции при использовании средств от клещей.

Ветеринарка добавила, что существует заблуждение, что клещи живут на деревьях, но на самом деле их любимыми местами являются трава, кусты, а также кустарники.

Если же вы уже обнаружили на животном клеща, следует как можно быстрее удалить клеща самостоятельно или обратиться за помощью к ветеринарному врачу.

При этом сдавать клеща в лабораторию не обязательно.

"Следует ориентироваться на состояние животного. При наличии клинических симптомов инфекции необходимо провести обследование любимца. И только при подтверждении заражения начинать терапию", – объяснила врач.

Она также добавила, что для самостоятельного удаления клеща из тела животного следует использовать специальный инструмент, называемый Тик-Твистер. Приобрести его можно в ветеринарной клинике или в аптеке. Клеща следует захватить данным инструментом и осторожно, держа под прямым углом инструмент, выкручивать паразита против часовой стрелки.

"После удаления рекомендовано обработать место укуса антисептиком", – резюмировала Алина Годованюк.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, весной, когда становится тепло, просыпаются разные полезные насекомые, такие как бабочки или пчелы, но вместе с ними начинают быть активными также и клещи. Эти членистоногие кровососы могут разносить некоторые очень опасные болезни человека и животных, а также о них существует немало мифов.

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