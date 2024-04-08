Где живут клещи и падают ли они с деревьев: что нужно знать, чтобы избежать укуса

Весной, когда становится тепло, просыпаются разные полезные насекомые, такие как бабочки или пчелы, но вместе с ними начинают быть активными также и клещи. Эти членистоногие кровососы могут разносить некоторые очень опасные болезни человека и животных, а также о них существует немало мифов.

OBOZ.UA выяснял, как правильно уберечься от клещей. Для этого нужно знать, где они живут, как попадают на тело, а также что делать, если вы заметили на себе или своем питомце клеща.

Где живут клещи

Существует мнение, что эти членистоногие могут прятаться на деревьях и прыгать с них на своих жертв. Это неправда. Средой обитания клещей является высокая трава или реже приземистые кустарники. Прыгать они вообще не умеют.

Итак, чтобы не встретиться с клещом, избегайте покрытых нестриженной травой участков. Или одевайтесь на такую прогулку так, чтобы клещ не смог попасть вам на кожу.

Кстати, мнение о том, что сжигание сухой травы позволяет избавиться от этих вредных членистоногих, ошибочно. Клещи прячут свои яйца в таких щелях, куда огонь добраться не в состоянии. Поэтому после появления молодой поросли на ней окажутся и вредители. А вот естественных врагов клеща поджоги уничтожают полностью. Следовательно, после такой "очистки" популяция вредителей на местности может только увеличиться. А это еще один аргумент отказаться от данной незаконной практики.

Как клещи поражают теплокровных

Попав на одежду или тело из травы клещ не вцепится в кожу, пока вы двигаетесь. Как только вы остановитесь отдохнуть, он начнет двигаться снизу вверх в поисках участка, к которому можно присосаться. Передвигаться он будет довольно медленно.

При укусе вредитель выделяет местный анестетик. Поэтому вы точно не почувствуете, что к вам присосался клещ. Следовательно, на собственные ощущения полагаться не стоит.

Как осматривать себя на предмет обнаружения клеща

Находясь на природе, проводите быстрый осмотр открытых участков тела себе и детям примерно раз в час. После прогулки рассмотрите все тщательно, а заодно и осмотрите одежду, в которой вы были – на ней может притаиться восьминогая опасность.

Осматривать себя следует снизу вверх по следующему алгоритму: сначала ступни, далее линия носков, подколенная впадина, нижняя линия трусов и пах, верхняя линия трусов, для женщин нижняя и верхняя линия бюстгальтера, зона воротника, линия волосяного покрова на голове, уши и наконец волосы и кожа головы.

Также имейте в виду, что для вылазок на природу лучше отдавать предпочтение светлой одежде. Это не только снизит риск перегрева. На светлом фоне вы лучше заметите клеща и вовремя от него избавитесь.

Если вы заметили клеща

Чем быстрее вы снимете с себя ребенка или домашнего животного вредителя, тем лучше. Клещи, которые переносят возбудители инфекций, со временем передают все больше инфекционных агентов в кровь, а это повышает риск заражения.

Если у вас есть возможность, обратитесь в травмпункт, где с вас профессионально удалят вредителя. Если такой возможности нет, приобретите в ближайшей аптеке или зоомагазине специальное устройство для удаления клещей и воспользуйтесь им в соответствии с инструкцией.

Далее в течение трех недель внимательно следите за своим состоянием. Каждый день проверяйте, не повысилась ли у вас температура тела. Если это произошло, обратитесь к врачу. Также осматривайте место укуса. В случае постоянно увеличивающегося покраснения и появления на этом участке красного кольца тоже посетите медучреждение – это может быть симптомом заражения и только медик сможет направить вас на правильные анализы и назначить необходимое лечение.

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