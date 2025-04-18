Как ставить ударение в слове 'ломота': объяснение

В украинском языке ударение может меняться в зависимости от формы слова или его спряжения. Это означает, что в одних словах ударение фиксировано, а в других – может переходить с одного слога на другой. Также существуют слова с двойным ударением, где правильными считаются два варианта произношения. Такие особенности украинского языка часто становятся причиной ошибок в произношении.

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Особого внимания требуют слова, в которых ударение неожиданно падает на нетипичный слог. Одним из таких является слово "ломота". Языковед Ольга Багний объяснила нюансы употребления этого слова.

Слово "ломота" означает тупую, ноющую боль в мышцах или суставах, часто связанную с усталостью или заболеванием.

В отличие от резкой боли, ломота имеет неприятный, но менее интенсивный характер – это ощущение тяжести, ноющей скованности, иногда похоже на лихорадку.

Многие инстинктивно делают упор на третий слог — ломотА, что является калькой с русского.

Согласно орфоэпическим нормам современного украинского языка, правильное ударение в слове ставится на второй слог – ломОта. Именно такое произношение подают академические словари и подтверждают языковеды, в том числе и в публикациях, посвященных трудностям украинской орфоэпии.

Примеры правильного употребления:

Після довгої дороги з’явилася ломота в ногах.

Хворий скаржився на головний біль та ломоту в тілі.

Здається, я захворів – ломота дошкуляє все більше.

Языковеды говорят, что, кроме репрессированных слов, есть и репрессированные украинские ударения. Это могут быть те слова, которые теперь маркированы как лексемы с одним ударением, но исторически их было два. Детальнее – читайте в материале.

OBOZ.UA также отмечал, что украинцы часто произносят неправильно слово "випадок". Ставить ударение нужно по аналогии с "висновок", "виняток".

Кроме того, мы объясняли, как следует подчеркивать слово "доповідач".

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