Как спастись от адской жары: действенный итальянский способ

С новой волной повышения температуры украинцы все чаще включают кондиционеры и вентиляторы и пытаются надевать легкую одежду, в которой меньше потеешь. Но все это не всегда действенно. Так, на форуме Reddit возникло оживленное обсуждение на эту тему.

Одним из самых популярных лайфхаков, который все советовали, оказался итальянский метод. Один из пользователей отметил, что подсмотрел его у своих родственников, когда гостил у них на Сицилии.

Для этого метода нужны лишь ведро или миска и ледяная вода. Если опустить в нее ноги, то вы получите непревзойденный способ охладиться за несколько секунд.

Еще более удобный способ достичь того же эффекта — это опрыскать запястья холодной водой возле раковины.

Многие пользователи подтвердили эффективность этого лайфхака и заявили, что они тоже не раз прибегали к такому методу охлаждения во время жарких дней.

