Как спасти сливы от плодожорки: эффективные способы

Сливовая плодожорка способна за один сезон испортить значительную часть урожая. Для борьбы с ней опытные садоводы используют ловушки из картона, имитирующие естественные трещины в коре дерева.

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Они привлекают вредителей, ищущих место для окукливания или зимовки, и помогают существенно уменьшить их численность без излишнего использования химических средств. OBOZ.UA рассказывает, как защитить сливу от вредителей.

Зачем обматывать ствол картоном

Личинки плодожорки ищут укромные места, в которых могут окукливаться или перезимовать. Обычно они прячутся в щелях коры, однако такое же укрытие для них создает гофрированный картон.

Вредители заползают под закрепленную вокруг ствола полосу, поэтому садовод может собрать их в одном месте. После этого достаточно снять полосу вместе с насекомыми.

Этот метод не уничтожит всех вредителей сразу, однако поможет сократить их количество без постоянного применения химических препаратов.

Когда устанавливать ловчие пояса

Картонные ловушки рекомендуется устанавливать на деревьях дважды в течение сезона.

Первый пояс устанавливают примерно в середине мая. Он предназначен для первого поколения сливовой плодожорки. Снять такую ловушку нужно в конце августа.

Вторую ловушку закрепляют в конце лета, когда появляется следующее поколение вредителя. Её можно оставить на дереве до зимы или до начала следующей весны.

Использованные ловушки не следует складывать возле сада или выбрасывать в компост. Их нужно уничтожить, чтобы насекомые, оставшиеся внутри, не продолжили развитие.

Как самостоятельно изготовить ловушку

Для ловчего пояса понадобится полоса гофрированного картона шириной примерно 10–20 сантиметров.

Ею дважды обматывают ствол на высоте около 50–60 сантиметров от земли. Картон фиксируют веревкой, резинкой или проволокой.

Пояс должен прилегать к стволу достаточно плотно, чтобы вредители заползали под него, но не должен пережимать дерево или повреждать кору. Время от времени ловушку необходимо осматривать и при необходимости заменять.

Для каких деревьев подходит этот способ

Ловушки можно использовать не только в сливовом саду. Их также устанавливают:

на яблонях – против яблоневой плодожорки;

на грушах – против грушевой плодожорки;

на вишнях и черешнях – для отлова вредителей, прячущихся под корой;

на персиках, абрикосах и нектаринах – против южной плодожорки;

на ореховых деревьях – против ореховой огневки.

Чем дополнить защиту сада

Ловушки лучше сочетать с другими профилактическими мерами.

С апреля почву под плодовыми деревьями можно застелить тонким агроволокном или пленкой. Так вредителям будет сложнее попасть в землю, где они могут продолжить развитие.

В середине мая, когда бабочки плодожерки летают наиболее активно, деревья обрабатывают защитными средствами. В крупных садах для этого применяют инсектициды. На приусадебных участках используют настои полыни или пижмы, запах которых должен отпугивать насекомых.

Еще один вариант – феромонные ловушки. Они привлекают самцов плодожорки и таким образом помогают ограничить размножение вредителя.

Когда личинка уже проникла внутрь сливы, сохранить поврежденный плод практически невозможно. Поэтому основная защита деревьев заключается в своевременной профилактике, регулярном осмотре сада и борьбе с вредителем еще до появления червивых плодов.

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