Как спасти розы от самого распространенного заболевания весной

Садоводы начинают наслаждаться плодами своего труда, когда их розы как раз собираются цвести, однако им следует помнить, что весна может быть особенно сложным периодом для этих любимых цветов.

В это время года розы особенно подвержены грибковому заболеванию, известному как черная пятнистость. Существует естественный, но очень эффективный метод предотвращения появления черной пятнистости на розах или даже лечения ее путем опрыскивания их молоком, пишет OBOZ.UA.

Эта болезнь получила свое название от самого известного симптома: большие темные пятна на листьях роз, которые в конце концов опадают, распространяя инфекцию по всему саду. Одно лишь черное пятно вряд ли уничтожит розы полностью, но оно ослабляет листья, поэтому растение не может поглощать достаточно энергии, и становится гораздо более уязвимым к вредителям и другим болезням.

Смешайте раствор из одной части молока и двух частей воды в бутылке с распылителем. Опрыскайте этим раствором остальные листья растения и повторяйте это каждую неделю.

Это может показаться странным, но когда молоко подвергается воздействию солнечного света, оно производит соединения, токсичные для спор грибков, предотвращая их распространение.

Молоко также создаст тонкий слой на листе, что значительно усложнит прикрепление спор к растению и будет действовать как барьер против инфекции.

Использование молока поможет предотвратить появление черной пятнистости весной или замедлить болезнь, если ее обнаружить достаточно рано, что даст растению гораздо больше шансов на выживание.

