Что необходимо сделать с розами в апреле, чтобы они пышно зацвели

Садоводам, которые выращивают розы, рекомендуется выполнить одну задачу в апреле, если они хотят, чтобы они пышно зацвели.

Так, Лиам Беддалл, садовод и цветовод, рассказал, что апрель – идеальное время для удобрения роз, пишет Express.

Эксперт рекомендует давать розам "удобрения на гранулированной основе с медленным высвобождением", поскольку оно медленно разлагается в течение всего сезона.

"Розы – очень голодные растения, и внесение удобрений пополняет утраченные питательные вещества и стимулирует энергичный рост", – сказал он.

Этот месяц особенно идеально подходит для подкормки роз, поскольку начинают появляться новые листья, что сигнализирует о начале вегетационного периода. Также не менее важно знать, как часто это делать.

Так, удобрения непрерывного действия с медленным высвобождением нужно вносить только в начале сезона. Зато другие можно использовать один раз весной и снова после первого цветения, что, по словам эксперта, способствует второму цветению у роз.

Концентрированное жидкое удобрение можно использовать для роз каждые две недели, добавил он.

Подкормка является важным для успешного выращивания роз. Однако, эксперт предупреждает, что перекармливание может нанести больше вреда, чем пользы. Поэтому обязательно правильно подпитывайте свои розы, чтобы предотвратить задержку роста.

Ранее OBOZ.UA рассказывало том, как обработать розы перед Пасхой.

