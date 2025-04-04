Как спасти деревья от заморозков: четыре способа, которые дают 100% эффект

Каждую весну на время цветения деревьев приходится неприятный период заморозков. Апрель 2025 года не исключение, ведь синоптики предупреждают о снижении температуры в ближайшие выходные 5 и 6 апреля.

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Хозяевам нужно позаботиться о защите деревьев, чтобы получить хороший урожай. OBOZ.UA рассказывает о четырех действенных способах, которые спасут деревья на 100%.

Задымление сада

При незначительных минусовых температурах защитить свой сад можно с помощью действенного способа – задымления. Для этого нужно приготовить дрова, расположить в саду металлические листы и собрать в кучу дымящийся материал. Хорошо подойдет солома, скошенная трава, ветки и листья.

Для эффективной защиты сада дымом следует соблюдать определенные правила: на каждые 100 квадратных метров площади должен быть один источник дыма, расположенный с подветренной стороны участка. Костры разжигают вечером, используя небольшое количество дров и много растительного материала.

Цель – не нагреть воздух, а наполнить сад стелющимся низко над землей плотным дымом. Следует помнить, что самый холодный период – это утро, поэтому нельзя просто оставить ячейки дыма и лечь спать. В течение ночи их придется несколько раз разжигать.

Дождевание сада

Еще одним проверенным методом является дождевание и влагозарядный полив деревьев. Для этого понадобится шланг с разбрызгивателем, постоянный источник воды и будильник. Важно начать полив за несколько часов до самой низкой температуры, то есть ночью. Если же у вас установлена автоматизированная система полива – это значительно упрощает задачу, ведь ее достаточно запустить в нужное время.

Альтернативой дождеванию может стать другой подход: в дневное время, пока еще тепло, щедро полейте почву в приствольных кругах и накройте пленкой. Непосредственно перед заморозками пленку следует снять — тогда образующаяся пара будет подниматься вверх и обволакивать крону, создавая защитный эффект.

Укрытие от весенних заморозков

Молодые деревья высотой до 2–2,5 метров можно уберечь от заморозков с помощью покрывных материалов – спанбонда, мешковины, пленки и т.п. Главное – сформировать на кроне "чехол" и надежно закрепить его у основания ствола. Такой способ позволяет выдержать температуру до -5 °C.

Делать это лучше всего днем, когда воздух еще держит тепло. Не стоит слишком туго затягивать укрытие – обычно заморозки приходят в спокойную безветренную погоду, поэтому оно останется на месте и без сильных фиксаторов.

Удобрения, которые спасают сад от заморозков

Дополнительное питание фосфорно-калийными удобрениями, проведенное за день до похолодания, обеспечит деревьям хороший уровень защиты. Благодаря этому они смогут выдержать понижение температуры до -2°С.

Для приготовления питательной смеси нужно растворить 50 г двойного суперфосфата в 1 л горячей воды, настоять в течение 3-4 часов, процедить и развести в 10 л воды. Затем к рабочему раствору добавить 20 г калийной селитры и начать опрыскивание. Кроме того, фосфор и калий, добавленные к почве весной, также улучшат состояние дерева и сделают его менее уязвимым.

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