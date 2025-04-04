На Украину надвигаются дожди с мокрым снегом: где и когда будет бушевать непогода. Карта

В ближайшие выходные, 5-6 апреля, в Украине существенно ухудшится весенняя погода – похолодает, пойдет дождь, местами с мокрым снегом. Также в течение нескольких дней ожидаются заморозки, а в отдельных областях даже "минусы".

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Предварительно, похолодание продержится до 9-10 апреля. OBOZ.UA рассказывает, какую погоду на эти дни демонстрирует портал УкрГМЦ в составе ГСЧС (проводит метеорологические и гидрологические наблюдения на территории страны) и как объясняют погодные процессы синоптики.

Погода на выходные

Кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич отметил, что в субботу, 5 апреля, ночью в западных и северных областях, днем на большей части территории страны, за исключением Крыма и Приазовья, пройдут дожди. На западе и севере они будут с мокрым снегом.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 °С, днем в западных и северных областях +2… +7 °С, в других – до +10… +18 °С, на юге Одесщины около +20 °С.

По словам метеоролога, в воскресенье, 6 апреля, под влиянием активного циклона в Украине прогнозируется неустойчивая и холодная погода. Осадки пройдут в виде дождя, а в западных и северных областях – преимущественно мокрого снега. Местами осадки будут значительными.

Ветер южный с переходом на северный, 7-12 м/с, иногда порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха в северных и западных областях ночью -4... +1 °С, днем -1... +4 °С, на юге и востоке +3... +8 °С, днем +12... +17 °С.

Усложнение погодных условий в Украине

Как объяснили в Укргидрометцентре, ухудшение погоды произойдет из-за перемещения арктического воздуха с севера Европы и образования на территории нашей страны активного циклона.

Так, 6-7 апреля в западных, Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях будут выпадать умеренные, местами значительные осадки в виде мокрого снега и снега (временное образование снежного покрова высотой 3-15 см), на дорогах гололедица.

В западных областях прогнозируется усиление ветра до 15-20 м/с. Также будет снижение ночной температуры до заморозков от 0 до -6 °С, в Карпатах до -10 °С.

По данным УкрГМЦ, в течение 8-10 апреля холодная с ночными заморозками погода распространится на большую часть территории Украины.

"Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и нарушению движения транспорта на дорогах", – предупредили синоптики.

Сколько будет продолжаться похолодание

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в эфире телемарафона ранее отметила, что в ближайшие выходные в Украине ожидают заток холодного воздуха с северо-запада. Так, ощутимое снижение температурных показателей будет преимущественно касаться западных и северных областей, частично центральных, а меньше – южных.

По словам специалиста, такое ощутимое похолодание, вероятнее всего, продержится до 9 апреля. И уже определенный сдвиг в более весенние температуры будет после этой даты.

Отдельно Птуха акцентировала внимание на том, что иногда может быть и туманная погода, а потому призвала не забывать о том, что датчики, которые есть в разных сетях мониторинга загрязнения воздуха, иногда могут воспринимать туман как загрязнение. Если не было предупреждений от Укргидрометцентра, то в действительности речь идет лишь об обычном тумане.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптики уже прогнозируют Украине аномальное лето-2025: жару, которая приведет к "климатическому удару" в виде гроз, ливней, града и шквалов. По наблюдениям специалистов, уже наблюдаются предвестники того, что из-за гидрологической засухи летом возможны пожары в экосистемах.

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