Как соцсети отреагировали на рекордную партию квадроциклов, которые семья Порошенко передает на фронт

Недавно Петр и Марина Порошенко сообщили о сотне квадроциклов, которые они передают в различные подразделения на фронт. Пользователи соцсетей отреагировали на эту новость.

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"Во-первых, это - красиво! Искренняя благодарность Вам и госпоже Марине за вклад в оборону Украины в такие трудные времена", - написал дипломат Валерий Чалый.

"Круто", - прокомментировала блогер Zoya Kazanzhy. Корреспонденты благодарили Порошенко за помощь украинской армии.

"Радуюсь за наших военных, которые это все получат. Невероятный вклад в нашу жизнь", - отметила Natalia Makaritska.

"Не словом, а делом! Спасибо с Сумщины!", - написала Ксения Круглая.

"Вся вменяемая Украина, благодарна Вам и семье доземно. Держитесь, а вместе с Вами вся Украина. Упадут патриоты, исчезнет наше Государство. Сил Вам, вдохновения в борьбе со всеми врагами Украины", - заметила Valentina Yakusevich.

"Вау какие масштабы, квадрики вообще очень практичная вещь. Класс", - прокомментировал Максим Тимошенко.

"Спасибо. Видел что делаете. Видел как военный", - отметил Stanislav Birin.

"Завтра з/п - сразу донат "Делу громад". Спасибо вам за все, что вы делаете. Вашей команде тоже большое уважение и благодарность", - написала Galyna Krange.

"Спасибо за сохраненные жизни наших защитников", - отметила Ludmila Dembik.

"Пока вы помогаете воинам, то у меня есть надежда, что все будет Украина", - написала Natalia Kalacheva.

"Действительно круто, фронтовые рабочие пчелы", - Lyudmila Ruban.

"Можно только представить, сколько жизней воинов спасут эти машинки - паучки от Порошенко", - прокомментировала Никитишная Маруся.

Пользователи соцсетей также выражали поддержку Петру Порошенко.

"Спасибо, что не устаете бороться и помогать, несмотря на постоянный гейт и упреки в вашу сторону и не только оппонентов, но и казалось когда-то вменяемых", - отметила пользовательница с ником Оля Оля.

"Спасибо за такую весомую поддержку. Вы господа Порошенко. Чрезвычайные люди. Вас бьют, а Вы свою работу выполняете. Вы несокрушимы", - отметила Dana Scorbach.

"Я не порохобот и никогда не был сторонником господина Порошенко, но такие действия вызывают уважение", - прокомментировал Semen Opshytosh.

"Порошенко - единственный в украинской политике, кто способен эффективно противостоять Путину и сохранить украинское государство", - пишет Людмила Сугробова.

"Спасибо Вам, Петр Алексеевич, что несмотря на нападки на Вас, Вы помогаете нашим защитникам", - отметила Татьяна Меркулова.

"Таких людей не сломить. В перерывах между судебными заседаниями, работа по помощи фронту идет по плану", - написала Дарья Пташник.

"И за это санкции накладывать?", - поинтересовалась Ivanna Matskovska.

Пользователи также отмечали, что не видят что делает власть для поддержки наших воинов.

"Интересно, а сколько средств потратили супруги Зеленские, или "Квартал-95"? Я уже не говорю о других зеленых", - отметил Сергей Савро.

"Очень хотелось бы видеть и слышать, какая помощь идет от власти. Кроме яиц по семнадцать, яблок по пятьдесят в прошлом году, нестреляющих патронов, некачественных турникетов", - отметила Мария Мироновна.

"А что делает власть? Обливает грязью людей, которые стали на защиту государства, или завидует, потому что сама ничего не может?", - отметила Lubov Baranova.