Как согреться, если дома холодно: лайфхаки, о которых все забыли

В связи с террористическими атаками России на критическую инфраструктуру в Украине периоды отключений электроэнергии становятся привычным явлением. В то же время наступило время, когда на улице уже царит холод. Поэтому знание альтернативных и экономных методов обогрева является критически важным для каждого украинца.

Видео дня

К счастью, существуют проверенные временем и разумные способы, как согреться в комнате без отопления, сосредоточившись как на обогреве небольшого пространства, так и на сохранении тепла собственного тела.

Если в доме холодно, самым очевидным решением является использование электрических приборов. Лучше всего подойдет электрический обогреватель или кондиционер, включенный на обогрев, который считается более экономным в потреблении электроэнергии. Однако если из-за атак на инфраструктуру электричество отключили, стоит обратиться к газовым приборам. Например, на кухне можно включить конфорку на плите или оставить открытой духовку после приготовления пищи.

Ключевым моментом в условиях дефицита тепла является обогрев наименьшей по площади комнаты и максимальная герметизация щелей в окнах или дверях. Кроме того, можно использовать небольшие хитрости, например, заменить энергосберегающие лампы на лампы накаливания или зажечь свечи. По отдельности эти источники дают мало тепла, но в сумме могут заметно повысить температуру.

Вместо того чтобы обогревать всю комнату, можно сосредоточиться на обогреве спального места. Для этого между матрасом и одеялом кладут грелку или предварительно нагревают кровать феном. При наличии электроэнергии можно воспользоваться электропростыней, которая эффективно удерживает тепло.

Как согреться без света и отопления

Обогреть целое помещение часто является сложной задачей, поэтому эффективнее сосредоточиться на обогреве собственного тела. Самый умный способ – это правильная одежда, основанная на принципе многослойности. Просто закутаться в три свитера не поможет; вместо этого необходимо создать воздушные прослойки, которые будут удерживать тепло.

Первый слой – это термобелье. Приобретите качественный комплект из синтетики или шерсти мериноса, поскольку такое белье сохраняет тепло значительно лучше, чем обычное. Второй слой – основная одежда, например, теплая шерстяная кофта и штаны с меховой подкладкой. Важно защитить ноги, ведь через них выводится много тепла, поэтому следует надеть термоноски или домашние угги.

Третий слой выполняет функцию барьера. Если вам все еще холодно, накиньте одежду из плотной ткани, которая не будет пропускать воздух – это может быть ветровка или халат. Соблюдение этого метода позволит легко пережить осенние морозы и значительно снизит ощущение низкой температуры в помещении.

Правильно одеться – это основной ключ к тому, как согреться в условиях отсутствия отопления. Дополнительно стоит позаботиться о внутреннем обогреве: регулярно пить горячий чай, который расширяет сосуды, и есть горячий суп. Также можно приобрести согревающие мелочи, например химические грелки для рук и стоп, доступные во многих магазинах, которые обеспечат точечный обогрев.

OBOZ.UA ранее писал, какие способы помогут согреться в доме, если выключили отопление.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.