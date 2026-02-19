Как согреть дом, не включая отопление: викторианский метод

Поскольку из-за российских обстрелов проблемы с электроснабжением и отоплением продолжаются хозяева по всей стране ищут методы поддержания тепла в домах, не включая системы отопления и не увеличивая счета за коммунальные услуги.

Кроме того, хотя центральное отопление, безусловно, обеспечивает тепло, оно стало достаточно дорогим, что побуждает многих искать альтернативные решения, пишет OBOZ.UA.

Один метод викторианской эпохи предлагает идеальный подход к обогреву вашего дома без включения отопления. Он оказался таким же эффективным сегодня, как и более века назад.

Тяжелые шторы, гардины на дверях и ламбрекены могут показаться старомодными, но они являются невероятно эффективным способом уменьшить потери тепла и сохранить уют в вашем доме – без увеличения счетов за электроэнергию.

Как внедрить этот викторианский метод отопления в современном доме

Установите на окна плотные шторы с подкладкой, чтобы уменьшить утечку тепла через стекло.

Повесьте штору или терможалюзи на входные и задние двери, чтобы предотвратить сквозняки.

Используйте ламбрекен над шторами, чтобы удерживать теплый воздух, поднимающийся вверх, внутри комнаты.

Установите предохранительные элементы у основания дверей, чтобы предотвратить проникновение холодного воздуха внутрь.

Восстановление этого простого метода обогрева вашего дома может уменьшить потери тепла, а также снизить ваши счета за коммунальные услуги.

