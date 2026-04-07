Как собрать вдвое больше огурцов: действенный способ

Чтобы собрать больше огурцов, важно еще правильно подготовить семена, не допустить ошибок при высадке и не сажать культуру рядом с неудачными соседями. Щедрый урожай зависит не только от полива или погоды, но и от решений, которые огородник принимает еще до появления первых всходов.

Видео дня

Стоит обращать внимание на простые приемы, которые не требуют больших затрат, но могут заметно повлиять на результат. OBOZ.UA рассказывает, как собрать вдвое больше огурцов на грядке.

Что сделать еще до посева

Один из приемов, который советуют огородники, – короткое замачивание семян перед посевом. Для этого иногда используют холодную чайную заварку. Считается, что такая подготовка помогает укрепить будущие ростки и дает лучший старт рассаде.

Также некоторые дачники замачивают семена в воде с небольшим количеством меда или даже в молоке. Такие способы в бытовой практике связывают со стремлением уменьшить риск горечи плодов. Главная идея здесь проста: чем сильнее растение изначально, тем выше шансы на хороший урожай.

Каких ошибок следует избегать во время высадки

После подготовки семян не менее важным становится правильный старт в почве. Один из советов – не высевать уже пророщенные семена, если есть риск переувлажнения. В таком состоянии они более уязвимы к корневой гнили и другим проблемам.

Во время высадки рассады также не стоит засыпать стебель землей. Для огурцов это нежелательно, так как может спровоцировать загнивание.

Какие растения не стоит сажать рядом с огурцами

На урожай огурцов влияет и то, что растет рядом. Неудачное соседство может ухудшить состояние растений, спровоцировать болезни или усилить конкуренцию за питательные вещества.

Бобовые иногда считают нежелательными соседями для огурцов, потому что такое сочетание может создавать условия, при которых повышается риск фузариоза.

Картофель тоже не лучший вариант. Он имеет общих с огурцами вредителей и может способствовать появлению проблем, связанных с почвенными паразитами.

Арбузы и дыни относятся к родственным культурам и потребляют похожие ресурсы из почвы. Если высаживать их рядом, придется особенно внимательно следить за подкормкой и состоянием земли.

Помидоры часто болеют теми же или похожими инфекциями, что и огурцы, поэтому такое соседство тоже считается нежелательным. Лучше размещать их отдельно.

Осторожно советуют относиться и к пряным травам и чесноку. Базилик, кинза, душица и чеснок в некоторых огородных практиках считаются соседями, которые могут негативно влиять на вкус огурцов и даже усиливать горечь плодов.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.