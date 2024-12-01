Как собираются реформировать ВЛК: Минобороны представило концепцию

Министерство обороны Украины совместно с Министерством здравоохранения представили концепцию реформы военно-врачебных комиссий (ВЛК), призванную устранить недостатки действующей системы. Реформа ВЛК призвана модернизировать устаревшую систему, устранить коррупционные риски и повысить доверие граждан к процессу медицинского осмотра при мобилизации.

Видео дня

Презентация прошла в рамках тематической встречи Совета доноров институциональных реформ МОУ, сообщила пресс-служба ведомства. В мероприятии приняли участие заместитель министра обороны Сергей Мельник, заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко и заместитель министра здравоохранения Эдем Адаманов.

Как отметил Сергей Мельник, действующая система ВЛК остается рудиментом устаревшего административного подхода, функционирующего десятилетиями. Она полна бюрократических преград, коррупционных рисков и несправедливых решений. С одной стороны, она позволяет уклоняться от военной службы тем, у кого нет для этого законных оснований. Кроме того, не обеспечивает эффективного отсева лиц с серьезными заболеваниями, что приводит к дополнительным проблемам в воинских частях.

"Мы должны существенно снизить эти риски. Поэтому я благодарен за поддержку реформы всем партнерам и общественным организациям, которые были вовлечены в запуск этого проекта", – подчеркнул Мельник.

Реформа предполагает принципиальное разделение функций комиссии. Медицинские осмотры будут проводить гражданские специалисты в больницах, военнообязанных смогут выбирать самостоятельно. Данные медосмотров будут храниться в электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ), а оттуда будут поступать в модернизированную медицинскую информационную систему ВСУ.

Важной новацией станет анонимность: военно-врачебная комиссия будет рассматривать данные без доступа к персональной информации. Решения будут принимать члены случайной комиссии, что минимизирует риск манипуляций.

"По состоянию на сегодняшний день в контексте ВЛК имеем старые бюрократические нормы, которые медленно работают и не вызывают доверия у граждан. Эта реформа необходима, чтобы военнообязанные могли доверять системе. Проходить медосмотр в гражданских учреждениях. Чувствовать, что их права защищены и что после медосмотра их сразу не признают пригодными, если у них есть какие-то болезни. Наше предложение — создать прозрачный и понятный путь, который создаст основу для доверительных отношений и сделает так, чтобы выносились справедливые выводы", — отметила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.

После каждого решения будет виден цифровой след – электронные подписи как врача, так и работника ВЛК. Выводы комиссий будут сохраняться. Всё это упростит проверку и мониторинг деятельности ВЛК правоохранительными органами.

Реформа запланирована на три этапа и должна быть завершена в ноябре 2025 года. Предусмотрена интеграция с новыми информационными системами, подготовка медицинских учреждений к работе с электронными данными и создание электронного кабинета ВЛК.

Как сообщал OBOZ.UA, с 15 ноября в приложении Армия+ начала работать функция перевода в другое подразделение для военнослужащих. Теперь украинские военные могут подать рапорт на смену места службы в режиме онлайн, потратив на это до 15 минут времени.

Президент Владимир Зеленский отмечал, что не позднее 72 часов после подачи рапорта военный должен получить через приложение или сообщение о переводе, или отказ с указанием четких причин.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!