Как сказать 'шмотки' на украинском: Авраменко пристыдил переводчиков 'Барби' за суржик

В Украине 20 июля 2023 года состоялась премьера долгожданного американского комедийного фильма "Барби", где главную роль сыграли актеры Марго Робби и Райан Гослинг. Казалось бы, что при переводе мировой новинки, нельзя допустить ошибки, но они все же есть.

Известный языковед и учитель украинского языка Александр Авраменко пристыдил переводчиков фильма, потому что нашел ошибку. Это касается фразы: "Забирай свої дівчачі шмотки".

В украинском языке нет такого слова, как "шмотки" – это суржик, который, к сожалению, очень распространен в ежедневном общении большинства людей, но при профессиональном переводе нужно избегать русскоязычных калек.

Правильно говорить: "Забирай свої дівчачі лахи" или "Забирай свої дівчачі манатки".

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Согласно академическому словарю украинского языка, лахи – это то же самое, что лахміття, то есть старая, изорванная одежда, а манатки – мелкое домашнее имущество, личные вещи.

Поэтому не загрязняйте свою речь суржиком, а используйте благозвучные украинские слова.

Также Авраменко рассказал, как на украинском языке назвать такие цветы, как "ландиши", "сірєнь" и "одуванчики".

Эти названия заимствованы из русского языка, правильно говорить: "ліс прикрашають не ландиші, а конвалії", "обабіч доріг жовтіють не одуванчики, а кульбаби", "у дворі нас зустрічає не сірєнь, а бузок", "клумби рясніють не анютиними глазками, а зозулиними черевичками".

Ранее OBOZREVATEL публиковал объяснение, как правильно назвать украинский "военный" цвет : хакі или гакі.

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