Хакі или гакі: как правильно назвать на украинским 'военный' цвет

Украинцы часто сталкиваются с проблемой, когда не знают, как правильно написать и произнести иностранные слова. Особенно это касается транслитерации некоторых английских слов, начинающихся на буквы "g" и "h".

К примеру, популярный цвет khakі заставляет задуматься над своим правописанием. OBOZREVATEL разобрался в этом вопросе.

Khaki – это серовато-зеленый цвет с коричневым оттенком, который также называют "военным" цветом. Люди используют два правописания этого слова: хакі и гакі.

Но никакого основания заменять первую букву на "г" нет, потому что написание слова на английском и латинских языках начинается именно с букв "kh", что дает основание использовать только букву "х".

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Поэтому правильно писать и произносить название цвета именно "хакі".

А вот, например, такие слова, как Гельсінкі, Гемінгвей, гакер, гіпотеза, Гавана можно писать и произносить с "г", хотя и начинаются слова с английской "h".

Это объясняется тем, что в английском языке буквой "h" обозначается звук, который похож на украинский "г", поэтому такие слова можно произносить и писать с "г". Но это не касается случаев, когда буква "h" в английских словах не произносится, но пишется.

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