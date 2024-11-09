Как сказать на украинском 'жгучий': интересные примеры

Ученые доказали – украинский язык значительно богаче русского. Так что если мы не знаем, как перевести определенное русское или суржиковое слово, то дело не в бедности языка, а в нашем недостаточном словарном запасе.

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Есть, например, столь популярное в разговорном языке слово как "жгучий". OBOZ.UA рассказывает, как перевести его на украинский.

Прежде всего следует обратить внимание на контекст.

Жгучая боль следует переводить как "пекучий біль".

Жгучая обида – пекуча або тяжка образа.

Жгучие слезы – палючі (палкі, пекучі) сльози.

Жгучий вопрос – пекуче питання.

Популярную фразу "жгучий брюнет" не стоит переводить дословно. Можно использовать один из вариантов: з чорним, як ворон, волосом, чорний волос, що аж вилискує[ться]), чорнявець.

Словосочетание "жгучий мороз" следует переводить как "лютий, гострий, смалкий, пекучий мороз".

Языковед Виктория Хмельницкая добавила, что "жгучий интерес" на украинском будет "палка, щира зацікавленість".

А жгучий поцелуй – "жагучий, пристрасний або палкий поцілунок".

Например:

Іван проявив до Марусі щиру зацікавленість.

Пекуча образа засіла у серці матері.

У чумака було чорне волосся, що аж вилискувало на сонці.

Надвечір вдарив лютий мороз.

Олесин поцілунок був палкий та жагучий, у Андрія аж в голові запаморочилося.

Той пекучий біль, який відчула Мотря, коли прочитала листа, не зрівняти ні з чим.

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