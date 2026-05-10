Как сеять свеклу, чтобы потом не прорывать: есть несколько советов

Свекла часто всходит слишком густо, поэтому огородникам приходится тратить время на прореживание грядки. Полностью избежать этой работы удается не всегда, но правильно организованный посев может значительно уменьшить загущение.

Главное – сразу контролировать расстояние между семенами и не высевать их слишком плотно. Для этого можно использовать точечный посев, предварительное замачивание, смешивание семян с песком или дражированные семена. OBOZ.UA рассказывает о правилах выращивания и посадки свеклы.

Почему свеклу приходится прореживать

Свекла часто дает густые всходы, так как ее семена могут прорастать группами. Из-за этого на грядке быстро появляются лишние растения, которые мешают друг другу нормально развиваться.

Если свекла растет слишком плотно, корнеплоды могут быть мелкими. Именно поэтому огородникам обычно приходится прорывать рядки. Но если правильно посеять свеклу с самого начала, прореживание будет минимальным или почти не понадобится.

Точечный посев

Самый простой способ – сеять свеклу точечно. Семена сразу раскладывают на расстоянии примерно 8–10 см друг от друга.

Так растения будут иметь достаточно места для роста, а рядки получатся более ровными. Этот способ требует немного больше внимательности во время посева, зато потом экономит время на уходе.

Замачивание и проращивание семян

Перед посевом семена свеклы можно замочить или немного прорастить. Это помогает лучше видеть, какие семена готовы к высеванию, и точнее раскладывать их в рядках.

Посев с песком

Еще один удобный способ – смешать семена свеклы с сухим песком. Песок помогает равномернее распределить семена в бороздке.

Такой метод особенно полезен, если сложно высевать мелкие семена вручную на одинаковом расстоянии. Главное – хорошо перемешать смесь и не высыпать ее слишком густо.

Дражированные семена

Дражированные семена – это специально обработанные семена, которые имеют больший размер и удобнее для посева.

Их легче брать пальцами и раскладывать в рядке на нужном расстоянии. Именно поэтому дражированные семена часто выбирают те, кто хочет получить аккуратные всходы без лишнего прореживания.

Свеклу не стоит заглублять слишком сильно. Семена лучше высевать во влажную почву, чтобы они быстрее и равномернее проросли.

