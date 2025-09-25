Как сэкономить на отоплении зимой: развенчиваем популярные мифы

Когда дело доходит до отопления дома в зимние месяцы, каждый хочет уменьшить расходы, не теряя при этом комфорт.

Видео дня

Большинство людей верят в распространенные мифы об отоплении, и это обходится им дороже, чем должно было бы. Чтобы разобраться в ситуации, эксперты развенчивают распространенные мифы об энергии. В частности, они ответили на вопрос, что лучше: оставлять отопление на низкой мощности весь день или включать его только тогда, когда это нужно, и стоит ли закрывать окна пищевой пленкой, чтобы сохранить тепло, пишет Express.

Стоит ли оставлять отопление на низкой мощности на весь день?

Что ж, это зависит от ситуации. Хотя эксперты признают, что нет "однозначного ответа" за или против, они утверждают, что вы можете определить, что лучше всего подходит именно вам, после анализа вашей системы отопления, вашего режима использования, а также типа вашего дома и изоляции.

Но, заметьте, что если оставлять отопление включенным целый день, то тратится больше топлива, это приводит к большим потерям тепла, а это означает более высокие расходы.

В других случаях может быть полезнее оставлять отопление включенным целый день, если вы собираетесь быть дома в это время.

Вместо того, чтобы выключать его в определенные часы, просто установите температуру на 18-19°C, чтобы поддерживать стабильную температуру в вашем доме в течение всего дня.

Стоит ли мне закрывать окна пищевой пленкой?

Некоторые люди начали утеплять окна пищевой пленкой, чтобы создать дополнительный слой между прохладным воздухом снаружи и теплым внутри.

По этому поводу эксперты по экономии средств говорят: "В идеале вам следует установить специализированное вторичное остекление, поскольку оно прослужит дольше".

Стоит ли красить радиаторы в черный цвет?

Предоставляя короткий и простой ответ на этот вопрос, эксперты по энергосбережению говорят "нет".

Зато установка светоотражающих панелей за радиаторами является более эффективным способом сокращения расходов на энергопотребление.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что нужно сделать каждому перед отопительным сезоном.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.