Что нужно сделать каждому перед отопением: как подготовить квартиру

Украинцы к началу отопительного сезона должны минимизировать теплопотери в своих домах и квартирах. Кроме того, стоит подготовить альтернативные источники тока, а также провести техобслуживание оборудования.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Список советов опубликовали на сайте "Киевтеплоэнерго". Их разработали, руководствуясь информацией, собранной профильным министерством. Да, первое, что нужно сделать, это уменьшить теплопотери в квартире или доме.

Произведите профилактику металлопластиковых окон, уплотните окна и двери.

Определите одну комнату для обогрева на случай чрезвычайной ситуации.

для обогрева на случай чрезвычайной ситуации. Вызовите специалиста для проверки розеток, проводки и электроприборов. Если у вас есть индивидуальное отопление, проведите техническое обслуживание котла.

Отдельный этап подготовки касается батарей. "Отодвиньте мебель от батарей, соберите шторы, снимите декоративные панели. Наклейте теплоотражающий экран (фольгированный материал) на стену за батареями", – отмечают в материалах.

Проверьте состояние теплых полов, обогревателей, кондиционера. Произведите техническое обслуживание кондиционера и узнайте, может ли он обогревать и при каких температурах.

и узнайте, может ли он обогревать и при каких температурах. Попробуйте вместе с соседями об утеплении подъезда и дома. Проследите за сохранением тепла в подъездах, подвалах и чердаках. Трубопроводы должны быть утеплены. Все окна и двери должны плотно закрываться.

"Подготовьте план, договоритесь с родственниками, соседями, друзьями о совместных действиях на случай чрезвычайной ситуации. Объединитесь, чтобы обогреться", – отмечают в ведомстве.

В Государственном агентстве по энергоэффективности рассказывают: большая часть тепла из дома теряется тремя путями – через двери и окна, через крышу и через наружные стены. Соответственно, их следует утеплять. Наиболее доступный вариант, который может выбрать каждый, – утеплить окна поролоновыми полосками, подтянуть дверные петли и дополнительно обить саму дверь, задуть монтажной пеной места выхода и входа труб из дома.

Также следует отрегулировать окна: это помогает предотвратить потерю тепла из-за неплотного закрытия. "Необходимо повысить теплоизоляцию входной двери, обращая внимание на низ, верх и боковые стыки между дверью и стеной. Плотные шторы помогают удерживать тепло в доме, но мешают поступлению тепла из радиаторов. Толстый ковер снижает теплозатраты, идущие через пол. Модернизация системы вентиляции, а именно рекуперация тепла, – это реальный способ экономии", – советуют в Госагентстве.

Дом с высоким классом энергоэффективности способен удерживать тепло в течение длительного периода без отопления. В то время как в неутепленной панельке может быть холодно даже с работающим отоплением. Утепление в масштабах многоэтажного дома возможно, только если объединиться всем домом (например, создать ОСМД).

Дело в том, что "лоскутное" утепление (когда утеплителем обшивают наружную стену только одной квартиры) может только навредить дому. В ситуации, когда утеплитель не находится по всему дому по периметру, может смещаться точка росы. В соседней квартире из-за "лоскутного" утепления может появиться плесень, кроме того, накопление влаги в стенах рано или поздно приведет к возникновению трещин.

Утеплять нужно всю конструкцию. "Это стены, фундаменты, потолки, чердаки, подвалы и т.д. Используйте для их утепления такие материалы, как пенополистирол, экструзионный пенополистирол, минераловатные плиты, базальтовые плиты, энергосберегающие краски. Неплохой вариант – специальные многослойные системы утепления", – советуют в агентстве.

Лучший вариант – пригласить энергоаудитора, который проанализирует состояние дома и просчитает толщину и утеплитель, который обеспечит сохранение тепла в доме.

"Утепление конструкций, которые открываются. Это окна, форточки, двери, балконы. Устанавливайте двухкамерные стеклопакеты в окна и на балконах. Когда будете менять входные двери, подгоняйте их по размеру и утепляйте все стыки. Старую дверь можно использовать как дополнительную (двойную дверь), если это конструктивно возможно", – отмечают в Государственном агентстве по энергоэффективности и энергосбережению.

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