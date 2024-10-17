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Что нужно сделать каждому перед отопением: как подготовить квартиру

Александр Литвин
Коммуналка
3 минуты
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Как готовиться к отопительному сезону

Украинцы к началу отопительного сезона должны минимизировать теплопотери в своих домах и квартирах. Кроме того, стоит подготовить альтернативные источники тока, а также провести техобслуживание оборудования. 

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Список советов опубликовали на сайте "Киевтеплоэнерго". Их разработали, руководствуясь информацией, собранной профильным министерством. Да, первое, что нужно сделать, это уменьшить теплопотери в квартире или доме.

  • Произведите профилактику металлопластиковых окон, уплотните окна и двери.
  • Определите одну комнату для обогрева на случай чрезвычайной ситуации.
  • Вызовите специалиста для проверки розеток, проводки и электроприборов. Если у вас есть индивидуальное отопление, проведите техническое обслуживание котла.
  • Отдельный этап подготовки касается батарей. "Отодвиньте мебель от батарей, соберите шторы, снимите декоративные панели. Наклейте теплоотражающий экран (фольгированный материал) на стену за батареями", – отмечают в материалах.
  • Проверьте состояние теплых полов, обогревателей, кондиционера. Произведите техническое обслуживание кондиционера и узнайте, может ли он обогревать и при каких температурах.
  • Попробуйте вместе с соседями об утеплении подъезда и дома. Проследите за сохранением тепла в подъездах, подвалах и чердаках. Трубопроводы должны быть утеплены. Все окна и двери должны плотно закрываться.

"Подготовьте план, договоритесь с родственниками, соседями, друзьями о совместных действиях на случай чрезвычайной ситуации. Объединитесь, чтобы обогреться", – отмечают в ведомстве.

В Государственном агентстве по энергоэффективности рассказывают: большая часть тепла из дома теряется тремя путями – через двери и окна, через крышу и через наружные стены. Соответственно, их следует утеплять. Наиболее доступный вариант, который может выбрать каждый, – утеплить окна поролоновыми полосками, подтянуть дверные петли и дополнительно обить саму дверь, задуть монтажной пеной места выхода и входа труб из дома.

Также следует отрегулировать окна: это помогает предотвратить потерю тепла из-за неплотного закрытия. "Необходимо повысить теплоизоляцию входной двери, обращая внимание на низ, верх и боковые стыки между дверью и стеной. Плотные шторы помогают удерживать тепло в доме, но мешают поступлению тепла из радиаторов. Толстый ковер снижает теплозатраты, идущие через пол. Модернизация системы вентиляции, а именно рекуперация тепла, – это реальный способ экономии", – советуют в Госагентстве.

Дом с высоким классом энергоэффективности способен удерживать тепло в течение длительного периода без отопления. В то время как в неутепленной панельке может быть холодно даже с работающим отоплением. Утепление в масштабах многоэтажного дома возможно, только если объединиться всем домом (например, создать ОСМД).

Дело в том, что "лоскутное" утепление (когда утеплителем обшивают наружную стену только одной квартиры) может только навредить дому. В ситуации, когда утеплитель не находится по всему дому по периметру, может смещаться точка росы. В соседней квартире из-за "лоскутного" утепления может появиться плесень, кроме того, накопление влаги в стенах рано или поздно приведет к возникновению трещин.

Утеплять нужно всю конструкцию. "Это стены, фундаменты, потолки, чердаки, подвалы и т.д. Используйте для их утепления такие материалы, как пенополистирол, экструзионный пенополистирол, минераловатные плиты, базальтовые плиты, энергосберегающие краски. Неплохой вариант – специальные многослойные системы утепления", – советуют в агентстве.

Лучший вариант – пригласить энергоаудитора, который проанализирует состояние дома и просчитает толщину и утеплитель, который обеспечит сохранение тепла в доме.

"Утепление конструкций, которые открываются. Это окна, форточки, двери, балконы. Устанавливайте двухкамерные стеклопакеты в окна и на балконах. Когда будете менять входные двери, подгоняйте их по размеру и утепляйте все стыки. Старую дверь можно использовать как дополнительную (двойную дверь), если это конструктивно возможно", – отмечают в Государственном агентстве по энергоэффективности и энергосбережению.

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