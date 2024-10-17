Что нужно сделать каждому перед отопением: как подготовить квартиру
Украинцы к началу отопительного сезона должны минимизировать теплопотери в своих домах и квартирах. Кроме того, стоит подготовить альтернативные источники тока, а также провести техобслуживание оборудования.
Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Список советов опубликовали на сайте "Киевтеплоэнерго". Их разработали, руководствуясь информацией, собранной профильным министерством. Да, первое, что нужно сделать, это уменьшить теплопотери в квартире или доме.
- Произведите профилактику металлопластиковых окон, уплотните окна и двери.
- Определите одну комнату для обогрева на случай чрезвычайной ситуации.
- Вызовите специалиста для проверки розеток, проводки и электроприборов. Если у вас есть индивидуальное отопление, проведите техническое обслуживание котла.
- Отдельный этап подготовки касается батарей. "Отодвиньте мебель от батарей, соберите шторы, снимите декоративные панели. Наклейте теплоотражающий экран (фольгированный материал) на стену за батареями", – отмечают в материалах.
- Проверьте состояние теплых полов, обогревателей, кондиционера. Произведите техническое обслуживание кондиционера и узнайте, может ли он обогревать и при каких температурах.
- Попробуйте вместе с соседями об утеплении подъезда и дома. Проследите за сохранением тепла в подъездах, подвалах и чердаках. Трубопроводы должны быть утеплены. Все окна и двери должны плотно закрываться.
"Подготовьте план, договоритесь с родственниками, соседями, друзьями о совместных действиях на случай чрезвычайной ситуации. Объединитесь, чтобы обогреться", – отмечают в ведомстве.
В Государственном агентстве по энергоэффективности рассказывают: большая часть тепла из дома теряется тремя путями – через двери и окна, через крышу и через наружные стены. Соответственно, их следует утеплять. Наиболее доступный вариант, который может выбрать каждый, – утеплить окна поролоновыми полосками, подтянуть дверные петли и дополнительно обить саму дверь, задуть монтажной пеной места выхода и входа труб из дома.
Также следует отрегулировать окна: это помогает предотвратить потерю тепла из-за неплотного закрытия. "Необходимо повысить теплоизоляцию входной двери, обращая внимание на низ, верх и боковые стыки между дверью и стеной. Плотные шторы помогают удерживать тепло в доме, но мешают поступлению тепла из радиаторов. Толстый ковер снижает теплозатраты, идущие через пол. Модернизация системы вентиляции, а именно рекуперация тепла, – это реальный способ экономии", – советуют в Госагентстве.
Дом с высоким классом энергоэффективности способен удерживать тепло в течение длительного периода без отопления. В то время как в неутепленной панельке может быть холодно даже с работающим отоплением. Утепление в масштабах многоэтажного дома возможно, только если объединиться всем домом (например, создать ОСМД).
Дело в том, что "лоскутное" утепление (когда утеплителем обшивают наружную стену только одной квартиры) может только навредить дому. В ситуации, когда утеплитель не находится по всему дому по периметру, может смещаться точка росы. В соседней квартире из-за "лоскутного" утепления может появиться плесень, кроме того, накопление влаги в стенах рано или поздно приведет к возникновению трещин.
Утеплять нужно всю конструкцию. "Это стены, фундаменты, потолки, чердаки, подвалы и т.д. Используйте для их утепления такие материалы, как пенополистирол, экструзионный пенополистирол, минераловатные плиты, базальтовые плиты, энергосберегающие краски. Неплохой вариант – специальные многослойные системы утепления", – советуют в агентстве.
Лучший вариант – пригласить энергоаудитора, который проанализирует состояние дома и просчитает толщину и утеплитель, который обеспечит сохранение тепла в доме.
"Утепление конструкций, которые открываются. Это окна, форточки, двери, балконы. Устанавливайте двухкамерные стеклопакеты в окна и на балконах. Когда будете менять входные двери, подгоняйте их по размеру и утепляйте все стыки. Старую дверь можно использовать как дополнительную (двойную дверь), если это конструктивно возможно", – отмечают в Государственном агентстве по энергоэффективности и энергосбережению.
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