Как сэкономить на еде и напитках в аэропорту: лайфхак

Отдыхающая поделилась своим лучшим лайфхаком для путешествий – и люди не могут поверить, что не подумали об этом раньше.

Блогер Элла Мари (@ellamariegill) поделилась советом со своими 120 000 подписчиков в TikTok. В недавней публикации она рассказала читателям, что у нее есть "лучший лайфхак для аэропортов, чтобы сэкономить деньги и насладиться отдыхом".

"Мой лучший туристический лайфхак, о котором большинство людей не знает, — это бронирование зала ожидания в аэропорту. Обычно это стоит не так дорого, и вся ваша еда, все напитки и даже алкоголь включены буквально по цене меньшей, чем цена одного приема пищи в аэропорту", – сказала она.

Этот совет также предложила автор туристического блога @chloelawfordtravels.

"Есть целый ряд причин, почему мы любим пользоваться залами ожидания аэропорта, и главная из них — это еда и напитки. Если вы собираетесь поесть и выпить пинту пива в главной зоне, это все равно будет стоить вам немало, то почему бы не потратить эти деньги и пойти в зал ожидания?" – сказала в своем видео в TikTok Хлоя.

"Вы получаете на завтрак "шведский стол", неограниченное количество кофе, сока, все, что вам нужно. Я всегда использую это по максимуму. Это примерно три или четыре раунда завтрака, даже завтрак-десерт. Плюс есть бар, если вы хотите выпить. Кроме того, так приятно просто сидеть в хорошем, тихом месте и ждать свой рейс", - пояснила блогерша.

