Как удалить пригоревший жир с дверцы духовки за 5 минут. Лайфхак

Дверца духовки – одно из первых мест, которое больше всего загрязняется, поскольку во время приготовления жир и частицы пищи прилипают к этой области. Если оставить пятна, чтобы они затвердели, их может быть трудно удалить даже с помощью энергичной чистки и агерсивной химии.

Блогер и эксперт по уборке нашла кухонное средство, которое не стоило ей ни копейки и работало лучше, чем большинство магазинных, которые она пробовала в течение многих лет. Мишель Каскер поделилась своим открытием на странице Mrs Hinch Cleaning Tips в Facebook.

"Я в полном шоке. За эти годы я перепробовала столько средств для чистки духовки (моя самая ненавистная работа), даже покупала довольно дорогие. А этот метод сработал за 5 минут", – написала она.

Чтобы почистить стеклянную дверцу духовки, которая была полностью коричневой от пригоревшего жира, Мишель просто взяла таблетку для посудомоечной машины, слегка смочила ее и протерла ею стекло. Но при этом не размачивайте ее слишком сильно, чтобы она не распалась сразу.

Как только жир и грязь растают, просто возьмите влажную ткань из микрофибры, чтобы протереть стекло.

В комментариях участники этой группы отметили, что лайфхак действительно работает. Однако, некоторые пользователи отнеслись к этому методе несколько скептически, поскольку волновались, что в результате можно поцарапать стекло духовки. Однако Мишель быстро успокоила их: "Когда я чистила, звук был не очень приятным, но нет, следов не осталось".

