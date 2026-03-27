Как сделать пасхальные яйца цвета радуги: очень простой способ

Радуга в христианстве считается символом надежды и божьей защиты. Поэтому раскрашенные в радужные цвета яйца точно будут уместными на столе во время празднования светлой Пасхи.

Тем более, что создать изысканные яйца в пастельных цветах очень просто. Элементарный способ показала в своем Instagram блогер @my_seasonal_treasury. Для него вам не нужны никакие дополнительные инструменты – ни кисточка, ни бумажные полоски, ни другие вспомогательные приспособления. Однако придется немножко запастись терпением, чтобы дождаться, пока скорлупа высохнет между этапами окрашивания. Так цвета лягут красивыми слоями.

Для радужных пасхальных яиц понадобятся:

белые яйца – сваренные вкрутую и охлажденные;

пищевые красители 5 цветов – желтого, оранжевого, зеленого, синего и красного;

мисочки для разведения красителей;

немного растительного масла и бумажные салфетки.

Пошаговая инструкция

Шаг 1: База – желтый и зеленый

Сначала окуните одну половинку яйца в желтый краситель, чтобы образовалась широкая желтая полоса. Подержите немного, чтобы цвет зафиксировался. Затем переверните яйцо и окуните другую половинку в зеленый. Теперь у вас яйцо поделено пополам на два цвета. Обязательно дайте ему полностью высохнуть, прежде чем идти дальше.

Шаг 2: Добавляем оранжевый

Теперь работайте с желтой стороной. Погрузите ее примерно на две трети в оранжевый краситель. Ближе к середине яйца должна остаться полоска чистого желтого цвета.

Шаг 3: Добавляем синий

Далее приступайте к зеленой стороне. Аналогично погрузите край зеленой части в синий цвет, оставив немножко чистого зеленого. Дайте яйцу полностью высохнуть, чтобы красители схватились.

Шаг 4: Финальный акцент – красный

Это самый интересный момент. Вам нужно поочередно погрузить самые кончики яйца в красный цвет. Желто-оранжевая сторона должна в результате дать насыщенно красную полосу, а сине-зеленая – фиолетовую. Радуга готова. Осталось еще раз высушить яйцо.

Шаг 5: Наводим блеск

Когда вся эта радужная красота высохнет, возьмите бумажное полотенце, капните на него немного растительного масла и осторожно натрите им яйцо. Это сделает цвета более сочными, а саму скорлупу – блестящей.

Маленький радужный шедевр к праздничному столу готов. Используйте его как элемент декора и дарите близким с наилучшими пожеланиями к праздникам.

