Как сделать папоротник здоровым и пышным: есть простой способ

Папоротник – одно из самых красивых комнатных растений, способное превратить небольшой росток в поистине пышный султан зеленой листвы. При этом он не требует сложного ухода, но иногда нуждается в дополнительной поддержке.

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Что нужно сделать, чтобы папоротник выглядел пышно, разбиралось издание Deccoria. Следить за его состоянием особенно важно летом – в жаркий сезон он может увядать по нескольким причинам.

Почему летом папоротник засыхает и сбрасывает листья

Если папоротник засыхает летом, ему, скорее всего, не хватает воды. Эти растения очень хорошо переносят высокую влажность, особенно в период активного роста. Почва под ними должна быть постоянно влажной, но не мокрой, чтобы не вызвать гниение корней. Это касается и воздуха. Поскольку в природе папоротники растут в тропических лесах, им необходима высокая влажность воздуха. Без нее они начинают засыхать и сбрасывать листья.

Условия, в которых стоит вазон, имеют огромное значение. Проблемой является как избыток солнца, так и высокая температура. Интенсивное солнечное излучение способно обжигать листья. А из-за слишком теплой среды папоротник теряет тургор и быстро сбрасывает листья. Растение предпочитает места с рассеянным светом или даже полутень. Подбирая оптимальные условия для своего вазона, не меняйте их резко. Перенос горшка из гостиной на теплый и солнечный балкон часто вызывает стресс, из-за чего папоротник начинает увядать.

С другой стороны, следует проявлять осторожность и с уровнем влажности. Перелив растения приводит к гниению корней. Его симптомы очень похожи на пересушивание, ведь вначале также появляются сухие листья. Иногда усыхание является естественным процессом. Это касается в первую очередь самых старых побегов, которые постепенно отмирают. В таком случае их лучше всего просто удалять и не беспокоиться – это вполне нормально.

Уход за папоротниками летом: чем и как часто поливать

Папоротники считаются неприхотливыми в уходе растениями, поскольку они не требуют чрезмерного внимания или трудоемких процедур. Единственную сложность представляет их полив, который имеет решающее значение для правильного развития растения. Летом папоротник вступает в фазу интенсивного роста, поэтому нуждается в большем количестве воды.

Четко определенных временных рамок для полива нет, хотя считается, что летом растению может потребоваться увлажнение даже два раза в неделю. Лучше всего ежедневно проверять состояние почвы. Если верхний слой (примерно 1-2 см) подсох, полейте папоротник. Поливайте обильно, чтобы вода проникла к более глубоким корням. Излишки жидкости должны стекать в поддон горшка; через 10-20 минут обязательно слейте их, так как растение не должно долго стоять в воде.

Еще одна важная процедура – опрыскивание папоротника. Его следует проводить ежедневно, а в жаркие дни – даже дважды в день. Для этого используйте исключительно мягкую, отстоянную воду: сначала вскипятите ее, дайте остыть и перелейте в пульверизатор. Такая вода не повредит растению, а также прекрасно подойдет для его регулярного полива. Вода прямо из-под крана содержит много хлора и минеральных солей, которые могут вызвать усыхание и побурение листьев.

Кроме того, убедитесь, что папоротник находится в оптимальных условиях. Лучше всего разместить его на восточном или северном подоконнике либо недалеко от южного окна, прикрыв занавеской или рольставнем. Идеальная температура составляет 18-24 °C. Также стоит подкормить растение. Для этого хорошо подойдут специальные удобрения для папоротников или препараты для декоративно-лиственных растений. Большинство из них следует предварительно разбавлять водой и применять раз в три недели.

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