Замиокулькас выпустит новые листья: поможет простая подкормка

Замиокулькас может месяцами, а то и годами не выпускать ни одного нового листка. Однако это не всегда означает, что растение болеет – иногда его нужно просто "разбудить", чтобы оно начало выпускать новые побеги.

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В последнее время в сети также набирает популярность народный метод с использованием семян подсолнечника. Действительно ли он работает и как применить его без вреда для комнатных растений, разбиралось издание Deccoria.

Почему замиокулькас не выпускает новые листья

В большинстве случаев отсутствие новых веточек у замиокулькаса – это вполне естественное явление. Прежде чем выпустить свежий листок на поверхность, растение активно наращивает толстые, мясистые клубни. Именно в них оно накапливает воду и питательные вещества, что и позволяет ему легко переносить засуху.

Если вас беспокоит отсутствие роста, прежде всего оцените общий вид вазона. Упругие зеленые листья и здоровые клубни свидетельствуют о том, что с растением все в порядке, даже если оно временно "замерло".

Не стоит забывать и о том, что зимой или в затененном месте развитие растения существенно замедляется. В этот период отсутствие новых приростов – вполне нормальное явление.

Затяжной застой в росте обычно вызван не недостатком удобрений, а ненадлежащим уходом. Замиокулькас хоть и переносит полутень, но лучше всего чувствует себя при ярком, но рассеянном свете. В глубине комнаты он будет расти без проблем, а вот новых листьев придется ждать очень долго.

Вторая распространённая ошибка – чрезмерный полив. Поскольку клубни накапливают влагу, растению лучше пересохнуть, чем стоять в грязи. Прежде чем браться за лейку, обязательно проверяйте влажность почвы на глубине, а не только сверху. Желтые и мягкие листья чаще всего сигнализируют именно о переливе, а не о необходимости подкормки. После полива всегда сливайте воду, стекающую в поддон или кашпо. И не забывайте, что почва для замиокулькаса должна быть легкой и воздухопроницаемой – например, с добавлением перлита или других минералов, помогающих отводить лишнюю воду.

Семена подсолнечника для подкормки замиокулькаса: как применять

Советы по использованию семян подсолнечника для подкормки замиокулькаса все чаще встречаются в интернете. Однако следует понимать: это не готовое удобрение, которое подействует мгновенно после добавления в горшок.

Такие семена богаты жирами, белками и минералами, но прежде чем растение сможет их усвоить, они должны разложиться под действием микроорганизмов в почве. Если же насыпать его слишком много, это может спровоцировать появление плесени, неприятного запаха или мошек (дождевых грибных комариков).

Если вы хотите попробовать этот способ, берите исключительно сырые, нежареные и несоленые семена. Лучше всего перед применением измельчить их в мелкий порошок и добавлять не более одной плоской чайной ложки на средний горшок. Порошок следует осторожно перемешать с верхним слоем почвы, не высыпая его непосредственно под стебли.

Помните: если вазон стоит в темноте или его постоянно заливают, никакие семена не заставят его расти. После подкормки внимательно следите за почвой – если появится плесень, запах или мошка, остатки подкормки придется немедленно удалить.

Даже после улучшения условий новый побег не прорастет за один день. Замиокулькасу нужно время, поэтому первые результаты вы увидите лишь через несколько недель, а то и месяцев.

Если растение долго не растет, не спешите с самодельными удобрениями. Сначала обеспечьте ему больше света, сократите полив и убедитесь, что клубни здоровы. И только после этого можно осторожно пробовать натуральные добавки. Именно правильный уход, а не лайфхаки, оказывает решающее влияние на появление новых крепких листьев.

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