Как сделать кофе дома вкусным, как в кофейне: пошаговая инструкция
Кофе – это напиток, который любят многие люди. Хотя некоторые из нас выпивают только одну чашку в день, чтобы лучше проснуться утром, другие наслаждаются несколькими чашками ежедневно, или чтобы зарядиться энергией, или просто потому, что им нравится его вкус.
Но есть огромная разница между приготовлением собственного кофе дома и покупкой любимого напитка в кафе. По словам поклонников кофе на Reddit, вам нужно сделать только одну вещь, чтобы домашний напиток стал таким же ароматным. Секретом поделились на форуме Food Hacks после того, как кто-то попросил помочь приготовить "вкусный кофе дома".
Публикация получила более 400 комментариев, и одним из самых популярных предложений среди них была покупка френч-пресса, также известного как кофеварка.
Френч-пресс замачивает грубую кофейную гущу в горячей воде, а затем разделяет ее, нажимая на поршень с сетчатым фильтром сквозь жидкость. Это позволяет получить насыщенный напиток. Однако во френч-прессе нельзя использовать растворимый кофе, поэтому вам также нужно будет купить молотый кофе или даже инвестировать в зерна и кофемолку, чтобы сделать это самостоятельно.
Как приготовить кофе с помощью френч-пресса
- Отмерьте кофе и воду:стандартное соотношение составляет 1:15, что означает 1 грамм кофе на 15 мл воды или две чайные ложки (10 г) кофе на 180 мл воды.
- Нагрейте воду:вскипятите воду в чайнике и дайте ей остыть примерно 30 секунд.
- Добавьте кофейную гущу:поместите молотый кофе на дно френч-пресса.
- Добавьте горячую воду:равномерно разлейте воду по гуще и осторожно перемешайте, чтобы вся гуща пропиталась.
- Накройте крышкой:накройте крышкой, потянув поршень вверх, и дайте кофе настояться.
- Заваривание:дайте кофе настояться примерно четыре минуты, что должно удовлетворить большинство вкусов. При необходимости вы можете поэкспериментировать со временем заваривания, чтобы получить более крепкий или легкий напиток.
- Погружение:после того, как кофе заварится, медленно нажмите на поршень, чтобы отделить гущу от заваренного кофе.
- Подача:налейте кофе в кружку и сразу выпейте для лучшего вкуса.
