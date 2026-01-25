Как сделать кофе дома вкусным, как в кофейне: пошаговая инструкция

Кофе – это напиток, который любят многие люди. Хотя некоторые из нас выпивают только одну чашку в день, чтобы лучше проснуться утром, другие наслаждаются несколькими чашками ежедневно, или чтобы зарядиться энергией, или просто потому, что им нравится его вкус.

Видео дня

Но есть огромная разница между приготовлением собственного кофе дома и покупкой любимого напитка в кафе. По словам поклонников кофе на Reddit, вам нужно сделать только одну вещь, чтобы домашний напиток стал таким же ароматным. Секретом поделились на форуме Food Hacks после того, как кто-то попросил помочь приготовить "вкусный кофе дома".

Публикация получила более 400 комментариев, и одним из самых популярных предложений среди них была покупка френч-пресса, также известного как кофеварка.

Френч-пресс замачивает грубую кофейную гущу в горячей воде, а затем разделяет ее, нажимая на поршень с сетчатым фильтром сквозь жидкость. Это позволяет получить насыщенный напиток. Однако во френч-прессе нельзя использовать растворимый кофе, поэтому вам также нужно будет купить молотый кофе или даже инвестировать в зерна и кофемолку, чтобы сделать это самостоятельно.

Как приготовить кофе с помощью френч-пресса

Отмерьте кофе и воду:стандартное соотношение составляет 1:15, что означает 1 грамм кофе на 15 мл воды или две чайные ложки (10 г) кофе на 180 мл воды. Нагрейте воду:вскипятите воду в чайнике и дайте ей остыть примерно 30 секунд. Добавьте кофейную гущу:поместите молотый кофе на дно френч-пресса. Добавьте горячую воду:равномерно разлейте воду по гуще и осторожно перемешайте, чтобы вся гуща пропиталась. Накройте крышкой:накройте крышкой, потянув поршень вверх, и дайте кофе настояться. Заваривание:дайте кофе настояться примерно четыре минуты, что должно удовлетворить большинство вкусов. При необходимости вы можете поэкспериментировать со временем заваривания, чтобы получить более крепкий или легкий напиток. Погружение:после того, как кофе заварится, медленно нажмите на поршень, чтобы отделить гущу от заваренного кофе. Подача:налейте кофе в кружку и сразу выпейте для лучшего вкуса.

Ранее OBOZ.UA рассказывало том, сколько кофе нужно на одну чашку.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.