Как сделать, чтобы сирень долго стояла в вазе: есть хитрый способ
Наконец наступил сезон цветения сирени и многим из нас хочется наполнить ее замечательным ароматом свой дом. Но эти весенние цветы имеют неприятное свойство быстро увядать.
Как рассказали эксперты издания Interia Kobieta, так может происходить из-за неправильно подготовленного букета. Они также дали несколько советов, как ухаживать за сиренью в вазе, чтобы она дольше оставалась свежей. Нужно не только правильно выбрать веточки, но и наполнить емкость специальной смесью, которую легко приготовить дома.
Какая сирень лучше всего подходит для букетов
Не каждую веточку стоит срезать для вазы. Выбирайте те побеги, на которых распустилось примерно 60–70% цветков. Сразу после срезания сирень стоит поставить в сосуд с холодной водой и оставить в тени. Это поможет растению насытиться влагой и привыкнуть к новым условиям.
Еще один важный нюанс – подготовка стеблей. Нижнюю часть ветки надо разрезать пополам и немного отогнуть края в сторону. Таким образом вы увеличите площадь поглощения, и растение сможет эффективнее впитывать воду и питательные вещества, что продлит его жизнь.
Домашняя питательная смесь для сирени в вазе
Такую подкормку легко приготовить собственноручно. Вам понадобится пол-литра холодной кипяченой воды, чайная ложка сахара и чайная ложка обычного уксуса. Все это надо тщательно перемешать. Такое вот простое средство обеспечит растение необходимыми для выносливости веществами. В свою очередь уксус снизит уровень pH воды, что помешает размножению бактерий, из-за которых цветы вянут быстрее.
Не забывайте ежедневно менять воду в вазе и каждый раз готовить свежую порцию смеси. Благодаря этому ваш букет будет стоять на 5-6 дней дольше. Также ежедневно убирайте увядшие цветки, а если веточки начали терять свежесть, их можно погрузить в холодную воду примерно на 10 минут.
Какие условия лучше всего подходят для сирени в вазе
Сирень, как и большинство срезанных цветов, не любит прямых солнечных лучей. Также избегайте мест рядом с радиаторами отопления. Это растение предпочитает прохладу, в идеале – температуре не выше 18°C.
И еще один совет: не ставьте вазу с сиренью возле яблок или бананов. Они выделяют этилен, который хоть и помогает овощам созревать, однако значительно ускоряет старение цветов.
