Как сделать, чтобы розы цвели лучше: помогут кухонные отходы

Розы – это любимые цветы садоводов, которые поражают своим цветением с весны до осени. Чтобы они дарили максимум красоты, им нужен особый уход: правильный полив, мульчирование и, что самое важное, подкормка.

Хотя полки садовых магазинов переполнены разнообразными удобрениями, существуют более естественные и экономные способы, позволяющие достичь потрясающих результатов. Опытные садоводы утверждают, что лучшим ингредиентом для подкормки являются кухонные отходы.

Домашние удобрения для роз

По словам эксперта по садоводству Криса Тейлора, одним из самых эффективных удобрений для роз, которое можно найти на собственной кухне, является банановая кожура. Розы требуют много калия для мощного роста и обильного цветения. А именно банановая кожура является природным источником калия, а также кальция и магния. Эти минералы способствуют формированию ярких бутонов, повышают устойчивость растений к болезням и укрепляют их структуру.

Эксперты утверждают, что самый простой способ использования банановой кожуры – это мелко нарезать ее и закопать на несколько сантиметров в почву у основания розового куста. Это позволит кожуре быстро разлагаться, высвобождая питательные вещества непосредственно в почву.

Директор LBS Horticulture Ричард Баркер также подчеркивает важность калия в составе банановых шкурок, отмечая, что он укрепляет стебли роз и увеличивает количество бутонов. Для более эффективной подкормки он советует нарезать кожуру на более мелкие куски, чтобы ускорить процесс ее разложения.

Как правильно использовать банановую кожуру

Чтобы избежать появления вредителей, эксперт по садоводству Ангелика рекомендует закапывать банановую кожуру минимум на 10 см вглубь почвы, как можно ближе к корням растения. Такой глубокий "закоп" ускорит процесс разложения, поскольку микроорганизмы в почве лучше расщепляют кожуру. Этот подход аналогичен использованию компоста, но позволяет точнее направить действие удобрения.

Как и в случае с компостом, для получения заметного результата требуется время, поэтому не стоит разочаровываться, если вы не увидите мгновенного эффекта. При этом эксперты предостерегают от слишком частого использования банановой кожуры, поскольку это может нарушить уровень pH почвы, что негативно повлияет на рост роз.

Эту подкормку можно использовать только дважды в год: весной, чтобы помочь розам восстановиться после зимы, и осенью, чтобы подготовить их к холодному сезону. Для тех, кто ищет более быстрое решение, можно приготовить "банановую воду". Достаточно собрать кожуру, залить ее водой и оставить на несколько дней в темном месте, а затем прокипятить смесь в течение получаса. Такой метод позволяет насытить воду большим количеством питательных веществ, что делает ее идеальным вариантом для стимуляции обильного цветения.

