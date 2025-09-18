Что сделать, чтобы розы не погибли осенью: 10-секундное задание

Осень – это время, когда многие садоводы одевают резиновые сапоги и готовятся к предстоящей суровой холодной погоде, поэтому они могут не осознавать, что сентябрь также может быть очень опасным временем для роз.

Розы уязвимы к грибковым заболеваниям, когда погода становится дождливой, поскольку они распространяются через влагу. Одной из самых серьезных инфекций, которая может возникнуть, является черная пятнистость. Эта болезнь приводит к опадению листьев с розы, что значительно ослабляет ее, поскольку она не сможет накапливать энергию, а с наступлением зимы растение, скорее всего, погибнет, пишет Express.

Однако, не стоит волноваться, поскольку черную пятнистость очень легко предотвратить, если вы возьмете за привычку выполнять одну быструю работу в саду в течение осени.

Каллан Харви, эксперт по садоводству из Garden Benches, сказал, что естественный способ предотвратить появление черной пятнистости — это просто очистить почву вокруг роз.

"Регулярно собирайте и уничтожайте опавшие листья, которые могут содержать споры. Во время обрезки удаляйте любые стебли с признаками инфекции", - пояснил он.

Споры черной пятнистости могут долго выживать на гниющих листьях, а если их оставить на земле, они могут перейти в состояние покоя зимой, а затем снова начнут заражать растения с наступлением весны.

Споры распространяются во время дождя, поскольку вода попадает на опавшие листья, а затем обратно в почву вокруг розы, в результате чего она заражается.

Если вы уделите время уборке листьев в вашем саду, это уменьшит количество спор и улучшит циркуляцию воздуха вокруг роз, что сделает размножение грибка маловероятным.

Также может быть полезным нанести вокруг роз натуральную мульчу, такую как кора или древесная щепа, поскольку это защитит почву от брызг дождя, чтобы споры не могли распространяться.

