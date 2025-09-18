Как сделать, чтобы листья спатифиллума не сохли: быстрый способ

Спатифиллумы получили большую популярность благодаря простому уходу и эффектному виду – при минимальных усилиях комнатное растение прекрасно растет и регулярно цветет. Но даже если вы вроде бы делаете все правильно, на кончиках листьев спатифиллума могут появляться коричневые пятна.

Особенно часто эта напасть случается с цветком именно осенью. Поэтому издание Express обратилось к экспертам по комнатным растениям за советом, как избежать проблем со спатифиллумом. И выяснилось, что для того, чтобы кончики его листьев не сохли, вазону нужен не только полноценный полив, его еще и важно поставить в правильном месте.

Так разные части растения могут буреть, если в помещении, где растет "женское счастье" слишком низкая влажность воздуха. А уровень увлажненности падает, когда в домах включается отопление или работает кондиционер.

Поэтому, чтобы обеспечить своему спатифиллуму лучший вид, ему нужно создать условия, приближенные к тем, в которых он растет в природе. А это влажные тропические леса. Если поместить растение в сухое место, влага из его листьев начнет быстро испаряться, а корни не смогут быстро восполнить потерянную воду, и растение станет подсыхать.

Недостаток влаги повреждает живые ткани. Это и приводит к побурению листьев. В особо запущенных случаях это может повлечь гибель всего растения.

Итак, если вы начали включать в своем доме отопительные приборы, не забудьте компенсировать их работу дополнительным увлажнением воздуха. Это будет полезно и для вас, и для вашего спатифиллума и других комнатных растений.

Еще одно обстоятельство, которое может высушить спатифиллум и плохо повлиять на его вид, это холодные сквозняки. Вот почему не стоит держать растение зимой возле окна, которое вы открываете на проветривание. При этом не прячьте вазон и вглубь комнаты – ему для процветания нужно как можно больше солнечного света. Поэтому просто уберите горшок со сквозняка, этого уже будет достаточно.

