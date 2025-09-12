Меньше удобрений и полива: как подготовить комнатные цветы к зиме

Комнатные растения имеют собственный ритм, тесно связанный с сезонами. Если весной и летом они активно растут, формируют новые листья и цветы, то с наступлением осени и зимой большинство из них переходит в состояние покоя. Это естественный процесс, во время которого растения восстанавливают силы и готовятся к новому циклу развития.

Именно поэтому осенью важно изменить подход к уходу, чтобы цветы комфортно пережили холодное время года. Детали рассказало издание Express.

Последняя подкормка

Перед зимовкой растениям нужно дать последнюю подкормку. Она поможет накопить необходимые питательные вещества, которые понадобятся для восстановления весной.

Продолжать подпитывать их зимой не стоит: это не только не принесет пользы, но и может навредить, ведь в состоянии покоя растения не усваивают удобрения должным образом. Чрезмерное стимулирование в этот период приводит к слабому и хилому росту.

Защита от вредителей

Осень и зима могут стать испытанием для цветов еще и из-за появления вредителей. В теплых квартирах, где работает отопление, создается благоприятная среда для белокрылок, паутинных клещей и щитовок. Регулярный осмотр листьев и почвы поможет вовремя выявить проблему. Если вредители появились, важно сразу принять меры, ведь запущенное растение может заразить всю коллекцию.

Больше света

С наступлением коротких дней растениям становится все сложнее получить достаточно света. Переставьте их ближе к окнам и обеспечьте свободный доступ солнечных лучей. Особого внимания требуют кактусы и суккуленты, ведь они привыкли к большому количеству света и тепла. Также стоит обрезать поврежденные или пожелтевшие листья, чтобы дать возможность здоровым частям лучше развиваться.

Меньше воды

Осенью и зимой комнатные растения потребляют значительно меньше влаги. Чрезмерный полив в это время может привести к застою воды, загниванию корней и ослаблению растения.

Вместо привычной летней частоты стоит уменьшить полив до минимума, ориентируясь на состояние почвы. В теплых комнатах земля может подсыхать быстрее, поэтому важно находить баланс между пересушиванием и избытком влаги.

Влияние отопления

Еще один фактор, который стоит учитывать зимой, – это отопление. Если цветы стоят рядом с батареями, они быстро пересыхают, становятся вялыми и уязвимыми к болезням. Лучше найти для них место с равномерной температурой без резких перепадов тепла и холода. Так вы поможете им пройти период покоя с наименьшими потерями.

