Как раз и навсегда избавиться от плодовых мушек: действенный совет

Плодовые мушки могут быть невероятно надоедливыми, особенно если вам кажется, что они возвращаются, что бы вы ни делали.

Хотя сами плодовые мушки не являются непосредственно опасными для человека, поскольку не кусаются, но они могут переносить бактерии из грязной среды на пищу и поверхности, поэтому важно попытаться избавиться от них, как только вы их заметите. О действенном способе против них рассказала эксперт по уборке и блогер Энн Рассел в TikTok.

Секрет на самом деле очень прост, и вам не нужно тратиться на дорогие "ловушки" или доставать белый уксус из шкафа. Единственное, что поможет полностью избавиться от них, по словам Энн, — это уничтожение того, что их привлекает.

Например, если их интересует ваш мусорный бак, это может быть потому, что там есть источник пищи. Поэтому, возможно, вам придется тщательно его помыть, чтобы избавиться от него.

"Одним из главных мест их распространения является мусорный бак или ваза с фруктами, и проблема заключается в том, что яйца "продолжают вылупляться, даже когда нечем питаться". Поэтому вам, возможно, придется постоянно убирать и следить за тем, чтобы в этом месте не было остатков того, что их привлекало", - пояснила блогерша.

Если мухи завелись в вашей канализации, то можно избавиться от них, залив кипяток вместе с кристаллами соды в раковину.

