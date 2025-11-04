Как равный – равному: ветераны обороны Мариуполя развивают подходы посттравматического роста для помощи военным

Ветераны обороны Мариуполя, которые прошли через плен, при поддержке проекта Рината Ахметова "Сердце Азовстали" учатся на менторов по посттравматическому росту (ПТС), чтобы оказывать психологическую помощь защитникам и защитницам по принципу "равный-равному".

Об этом говорится в материале Forbes.

Морской пехотинец Александр Дидур, который получил тяжелые ранения в Мариуполе и 15 месяцев был во вражеском плену, прошел обучение на ментора по ПТО в США, а сейчас получает высшее образование психолога.

"Я стал амбассадором "Сердца Азовстали", прошел в США обучение по посттравматическому росту "равный-равному" и теперь помогаю собратьям и сестрам возвращаться к гражданской жизни, находить душевный покой. Учусь на психолога, потому что уверен: военных лучше поймут психологи именно с похожим опытом", – рассказал Александр.

Другой защитник Мариуполя, пограничник Сергей Дубов, помогает собратьям через спорт. Именно спорт помог ему вернуться к активной жизни после тяжелых ранений и плена. Сейчас он – участник международных соревнований и соучредитель ОО "Ветеран Прайд". Организация вместе с "Сердцем Азовстали" устраивает спортивные кемпы для военных, которые помогают восстановить и тело, и душу.

"Мы знаем, что нужно нашим собратьям, потому что сами прошли этот путь. Отдых, поддержка и спорт дают шанс не замкнуться в проблемах, избежать зависимостей и найти новый смысл в жизни", – объясняет Сергей.

ОО "Сердце Азовстали", которая оказывает комплексную поддержку защитникам Мариуполя и их семьям, сейчас активно занимается развитием посттравматического роста в Украине. Директор организации Ксения Сухова отметила, что сейчас обучают первых 10 тренеров по ПТС из числа защитников Мариуполя.

"Мы формируем сообщество защитников и других семей. Никто не поймет военного, который прошел Мариуполь и плен, как другой военный. Очень важно, когда человек видит, что его опыт может стать поддержкой для других. Поэтому те, кто уже прошел процесс восстановления, поддерживают и помогают другим, кто только в начале этого пути. И когда бывшие пленные становятся инструкторами, менторами, основателями ветеранских инициатив, они не просто проходят реабилитацию, а выходят на новый уровень осознанности и ответственности", – отметила Сухова.