Как проверить повестку, если вам ее вручили: основные пункты

В Украине наблюдается учащение ситуаций, связанных с отправкой повесток на рабочее место. Такая практика затрагивает как государственные структуры, так и частные компании.

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Об этом стало известно из материала издания ТСН. На практике данный процесс выглядит следующим образом: представители военкомата доставляют повестку на рабочее место на предприятие, настаивая на том, чтобы руководство обеспечило передачу этих уведомлений военнообязанным сотрудникам.

"Мой руководитель обязал меня расписаться за получение повестки. Сказал, либо расписывайся, либо увольняйся, потому что он не хочет быть в роли того, кто покрывает уклонистов. Пришлось поставить подпись за то, что получил повестку", — рассказывает 42-летний киевлянин Александр, работающий в частной автомастерской.

Функции работодателя ограничены

"Оповещение военнообязанных о вызове в ТЦК СП может быть реализовано через работодателя. Порядок действий работодателя по оповещению своего работника предусмотрен пунктом 47 Постановления КМУ №1487", — говорит адвокат Марина Бекало.

Работодатель, получив распоряжение от ТЦК, обязан:

выдать приказ (распоряжение) об оповещении о вызове в ТЦК СП, довести к сведению под личную подпись военнообязанных работников и прислать копию такого приказа (распоряжения) в трехдневный срок в ТЦК

вручить повестку работнику о вызове

если такой работник находится в командировке, отпуске или больничном, работодатель должен письменно известить об этом ТЦК СП

обеспечить осуществление контроля за результатами оповещения и прибытием работника в ТЦК СП".

Как подчеркнула Марина Бекало, ответственность работодателя относительно уведомления работников о вызове в Территориальный военный комиссариат ограничивается. Это означает, что работодатель обязан уведомить работника о факте получения повестки или вызова, но более широкая ответственность, связанная с процедурами мобилизации, лежит на работнике и самом ТЦК СП.

"В дальнейшем, ответственность за неявку в ТЦК СП без уважительных причин несет исключительно военнообязанный работник. Если работодатель выполнил все вышеперечисленные правила по оповещению, он свою функцию исполнил, и, соответственно, нести ответственность за действия своих сотрудников, которые касаются военной обязанности, работодатель не будет", — говорит Марина Бекало.

Если работник отказывается от повестки

Если работник отказывается подписать приказ об уведомлении о вызове и повестках, рекомендуется, чтобы работодатель документировал данное событие. Процедура, следуемая в таком случае, может различаться.

В этом контексте возможно составление акта руководителя, удостоверяющего факт отказа работника от подписи. Тем не менее, даже в случае такого отказа, повестка будет считаться переданной. В ситуации, когда военнообязанный работник не является на вызов или отказывается принимать повестку, на него может быть наложена административная ответственность за нарушение законодательства в области обороны и мобилизационной подготовки. Это может проявиться в виде наложения штрафа в размере от 3400 до 5100 грн в соответствии со статьей 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

"Состава уголовного правонарушения ст. 336 Уголовного кодекса за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации в таком случае не будет, если военнообязанный не прошел военно-медицинскую комиссию, признавшую его пригодным к военной службе. Согласно ст.2 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе, военная служба является государственной службой особого характера, которая заключается в профессиональной деятельности пригодных к ней по состоянию здоровья и возрасту граждан Украины", – добавляет адвокат.

Без заключения ВМК не призывают

По словам Марины Бекало, само заключение ВМК играет немаловажную роль.

Пока Военно-медицинская комиссия не установит, что гражданин пригоден к военной службе с точки зрения его состояния здоровья, вызвать его на военную службу во время мобилизации Территориального военного комиссариата без оснований недопустимо. Поскольку обвинения в соответствии со статьей 336 Кодекса Украины об административных правонарушениях не могут быть построены на базе предположений, для составления уголовного правонарушения необходимо, чтобы ВМК пришла к выводу о годности данного военнообязанного к военной службе и этот факт был подтвержден документально. В противном случае, неявка данного лица в ТЦК СП по повестке о направлении на военную службу без уважительных причин не может быть использована как основание для обвинения.

Что следует проверить, получая повестку

"При получении повестки военнообязанный должен проверить правильность указанных в ней своих личных данных, ФИО и дату рождения, дату и место (адрес) прибытия в ТЦК СП. Форма повестки утверждена Постановлением КМУ 1487 (Приложение 11). Если все данные верно заполнены, и повестка отвечает установленной форме, то военнообязанный не имеет оснований не получать ее", — резюмирует адвокат.

Если работник в отпуске или больничном

На предприятии руководитель имеет определенные обязанности в отношении передачи повесток и учета работников, которые находятся на больничном, в командировке или находятся в других основаниях для временного отсутствия на работе.

"Если работник откажется получить повестку от руководителя, то последний составит соответствующий акт и уведомит об этом ТЦК. Если работник в отпуске, в командировке или на больничном, то руководитель предприятия отмечает, что такому лицу он не сообщил. Если работник отказался получить повестку, то составляется акт об этом", – объясняет ситуацию адвокат Ростислав Кравец.

В будущем ТЦК имеет возможность разработать постановление о нарушении административных норм работником, который нарушил требования военного учета или условия мобилизации. Рабочий может запросить дубликат данного постановления и имеет право обжаловать его в судебном порядке. Если на данной стадии будет начато уголовное расследование, то органам, осуществляющим предварительное следствие, будет сложно доказать, что нарушения были совершены преднамеренно. Ответственность возлагается за уклонение от мобилизации, а не за получение уведомления о призыве.

Напомним, сотрудники ТЦК и СП могут вручать повестки в общественных местах, однако в последнее время украинцы стали сообщать, что находят приглашения в военкоматы в почтовых ящиках. Юристы отмечают, что такая повестка не считается врученной, но при этом гражданин должен сделать для себя выводы, когда увидел в почтовом ящике повестку.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине завершилась масштабная проверка ТЦК и СП, после которой президент Владимир Зеленский поручил уволить всех областных военкомов. Вероятно, в дальнейшем начнется очистка районных и городских территориальных центров комплектования.

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